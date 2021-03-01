Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft

Безопасность Новости поставщиков Интернет Облака

Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с компанией Cloudflare, одной из известных платформ облачной сети.

Syssoft предложит клиентам решения в сфере информационной безопасности, которые позволяют защитить сайты, приложения и корпоративные устройства, а также ускорить работу информационных систем бизнеса.

Решения Cloudflare помогают обеспечить безопасность инфраструктуры компании, в том числе защитить сети и приложения от DDoS-атак, ботов и других видов угроз, гарантировать производительность и надежность CDN и DNS, защитить удаленную работу распределенных команд, а также упростить разработку программного обеспечения. Решениями вендора пользуются компании самых разных отраслей, в том числе электронной коммерции, медиа и развлечений, госсектора, а также разработчики игр и SaaS-провайдеры.

«Концепция объединения веб-безопасности и повышения производительности в CDN является относительно новой, и не так много продуктов, которые предлагают обе эти функции. Cloudflare ускоряет работу веб-сайта и защищает его от угроз безопасности», — отметил Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Cloudflare — компания, занимающаяся безопасностью, производительностью и надежностью. Сегодня компания управляет сетью, которая обслуживает около 25 млн интернет-ресурсов, причем примерно 17% компаний из списка Fortune 1000 используют хотя бы один продукт Cloudflare.

Другие материалы рубрики

Сбой в ИТ-системах Федерального резерва парализовал финансовую систему США

Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира

Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook

Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы

Техника

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Техноблог

Метки для поиска вещей – есть ли в них смысл?

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики