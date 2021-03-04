Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021»

Цифровизация здравоохранения — одна из самых актуальных задач, которая стоит перед государством. Клиники, медицинские центры, другие учреждения здравоохранения сталкиваются с большим количеством персональных данных как сотрудников, так и клиентов. Многие документы попадают в категорию врачебной тайны. Поэтому информационная безопасность является крайне важным аспектом как на территории РФ, так и за рубежом.

На онлайн-конференции Российская компания-разработчик ООО «НТЦ ИТ РОСА» затронула сразу три важных для РФ направления: здравоохранение, импортозамещение и информационная безопасность; предложила полноценное решение, а также поделилась успешно-реализованными проектами как в крупных государственных учреждениях, так и в коммерческих.

Более 10 лет компания ООО «НТЦ ИТ РОСА» успешно занимается разработкой ПО, в том числе отвечающего требованиям российского законодательства в области защиты информации. Продукты компании входят в реестр Российского ПО Минкомсвязи. Разработчик имеет собственный репозиторий и среду разработки зарегистрированные на территории Российской Федерации, обладает лицензией ФСТЭК России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации и специализируется на разработке операционных систем: серверных, настольных и мобильных, имеющих сертификат ФСТЭК России. Сертифицированные системы также нужны по требованиям 152-ФЗ, 187-ФЗ и др.

В портфеле «НТЦ ИТ РОСА» есть отечественная платформа управления средой виртуализации — ROSA Virtualization, имеющая сертификат ФСТЭК России — это эффективное средство сокращения расходов на ИТ-инфраструктуру при одновременном повышении эффективности и адаптивности для компаний любых размеров. Технологии управления виртуальными машинами, используемые благодаря ROSA Virtualization, служат отличной альтернативой импортным продуктам: VMware vSphere и Microsoft Hyper-V при реализации полноценного программного ЦОД.

«НТЦ ИТ РОСА» одна из немногих компаний, кто имеет на своем счету более 2-х ОС сертифицированных и предназначенных для заказчиков разного уровня, в разных сегментах рынка импортозамещения и может предложить моновендорное решение пользователю: ОС + Virtualization от одного производителя. Моновендорное решение обеспечивает легкость внедрения и абсолютную гибкость построения экосистемы заказчика, удобство технического обслуживания и отказоустойчивость.

ОС РОСА — это российская среда сборки, что гарантирует её отказоустойчивость и доступность, в случае эскалации конфликтов с зарубежными партнёрами. Соответственно, использование российских операционных систем РОСА для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении в рамках развития цифровой медицины на территории Российской Федерации является оптимальным выбором. Отдельно стоит отметить, что ОС РОСА возможно использовать в государственных информационных сервисах первого уровня значимости.