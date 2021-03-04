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«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» изучила 15 теневых площадок и обнаружила объявления о продаже трёх видов запатентованных вакцин от коронавируса — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых ещё не запатентованных. Цены на дозу, необходимую одному человеку, варьируются от 250 до 1200 долларов США и в среднем держатся на отметке 500 долларов.

По данным «Лаборатории Касперского», объявления приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. Общение с продавцами происходит через защищённые мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткойнах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений, обнаруженных «Лабораторией Касперского», провели от 100 до 500 операций.

«Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторыми из таких объявлений были положительные отзывы. Можно предположить, что в результате части сделок люди действительно приобретали нужный товар. Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно продаётся вакцина», — отмечает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Также на чёрном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. Например, соответствующий документ европейского образца стоит около 20-25 долларов США. Кроме того, в некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета её стоимость оценивается в 3500-5000 рублей.

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