McAfee представила отчет о прогнозируемых угрозах в 2021 году

Эксперты McAfee поделились своими прогнозами о возможных угрозах, которые поджидают пользователей в 2021 году.

13 декабря 2020 года сектор кибербезопасности узнал, что злоумышленники, атакующие субъекты государства, взломали программное обеспечение для мониторинга и управления Orion IT компании SolarWinds и использовали его для распространения вредоносного программного бэкдора под названием «SUNBURST» среди десятков клиентов компании, включая несколько стратегически важных правительственных агентств США.

Атака затронула также бизнес. В отличие от правительственных организаций, которые хранят секретную информацию в изолированных сетях, частные организации зачастую владеют важной интеллектуальной собственностью в сетях с доступом в Интернет. Сложно определить, какие именно объекты интеллектуальной собственности или персональные данные сотрудников были украдены, а полный масштаб кражи может навсегда остаться неизвестным.

Но не только США серьезно пострадали от этой угрозы, последствия атаки были по всему миру. В России серьезно пострадали, такие организации как: Министерство внутренних дел Российской Федерации, компания «Российские железные дороги», банки и оператор мобильной связи «Мегафон». Из открытых источников известна информация, что в МВД было атаковано примерно 1000 компьютеров на базе ОС Microsoft Windows, но, к счастью, они все были изолированы от сетей министерства.

Данный тип атаки также несет угрозу для обычных людей. Учитывая, что в современных домах многие устройства подключены к сети, взлом компаний бытовой электроники может привести к тому, что взломщики будут использовать доступ к интеллектуальным устройствам, таким как телевизоры, виртуальные помощники и смартфоны с целью завладеть их данными или использовать в качестве шлюза для атак на предприятия, в то время, когда пользователи работают удаленно из дома.

Этот тип атак опасен потому, что они используют доверенное программное обеспечение для обхода киберзащиты, проникновения в организации-жертвы с помощью бэкдора и предоставления взломщику возможности к последующим действиям. В результате происходит кража или уничтожение данных, остановка работы критически важных систем с целью выкупа, организация сбоев системы, которые приводят к кинетическим повреждениям, или просто внедрение дополнительного вредоносного контента по всей сети организации для сохранения контроля даже после того, как первоначальная угроза, казалось бы, миновала.

В 2020 году сотрудники перешли на удаленный режим работы, превратив домашнюю обстановку в рабочую. Мониторинг устройств McAfee Secure Home Platform с начала пандемии свидетельствует о росте числа домашних подключенных устройств на 22% во всем мире и на 60% в США. Более 70% трафика исходит от смартфонов, ноутбуков, ПК и телевизоров, а более 29% — от бытовой электроники с выходом в Интернет, таких как устройства потоковой передачи, игровые приставки, умные аксессуары, гаджеты и интеллектуальные системы освещения.

Киберпреступники сосредоточили внимание на атаки на домашние системы. Количество вредоносных фишинговых ссылок, блокируемых McAfee, выросло с марта по ноябрь более чем на 21%, в среднем это более 400 ссылок на один дом.

Многие из домашних устройств оказались беззащитными, поскольку производители не поддерживают их надлежащим образом с помощью обновлений систем безопасности, устраняющих новые угрозы или уязвимости.

Домашняя среда отличается от корпоративной офисной среды, наполненной устройствами, которые «усилены» средствами безопасности корпоративного уровня. Киберпреступники будут использовать дом как площадку для проведения кампаний по взлому, которые нацелены не только на наши семьи, но и на корпорации. Хакеры воспользуются отсутствием в доме регулярных обновлений прошивки и функций защиты, слабой политикой конфиденциальности, уязвимостью систем и подверженностью пользователей социальной инженерии.

Чтобы скомпрометировать домашнюю среду, в 2021 году злоумышленники будут предпринимать различные атаки как на корпоративные, так и на потребительские устройства.

Атаки на облачные платформы станут крайне поляризованными, при этом они будут либо «механизированными и широко распространенными», либо «изощренными и узкоспециализированными».

Пандемия COVID-19 также ускорила переход корпоративных ИТ-сервисов в облачную среду, что привело к увеличению потенциала для новых схем атаки на предприятия в ней.

Был отмечен значительный рост количества атак на облачные аккаунты, который, по оценкам, в целом увеличился на 630% с различиями в секторах, на которые были направлены атаки. Транспортная отрасль стала лидером с ростом числа облачных атак на 1350%, за ней следуют образование (+1114%), правительство (+773%), производство (+679%), финансовые услуги (+571%), а также энергетика и коммунальные услуги (+472%).

Рост количества неуправляемых устройств, получающих доступ к корпоративному облаку, фактически превратил домашние сети в дополнительную корпоративную инфраструктуру. Киберпреступники будут разрабатывать новые высокомеханизированные и широко распространенные атаки для повышения эффективности в отношении тысяч разнородных домашних сетей.

Кроме того, киберпреступники могут использовать искусственный интеллект и машинное обучение для обхода традиционных приемов сетевой фильтрации, используемых для защиты виртуальных узлов облака. Вместо запуска классической брутфорс-атаки с захваченных IP-адресов, в то время, когда IP-адреса заблокированы, будут использоваться алгоритмы оптимизации ресурсов для запуска атак с захваченных IP-адресов на несколько сервисов и секторов с целью максимального продления их срока службы. Распределенные алгоритмы и стимулированное обучение будут использоваться для выявления планов атак. Это направлено, в первую очередь на предотвращение блокировки учетных записей.

Согласно прогнозу McAfee, по мере совершенствования корпоративной облачной безопасности злоумышленники будут вынуждены вручную разрабатывать узконаправленные эксплойты для конкретных предприятий, пользователей и приложений.

В ближайшее время злоумышленники начнут подобным образом использовать поверхности атаки на устройствах, сетях и в облаке.

Мобильные платежи становятся все более популярными, пандемия также ускорила распространение мобильных способов оплаты, поскольку потребители стремились избегать контактных платежей.

McAfee прогнозирует рост числа эксплойтов для мобильных платежей, основанных на «получении»: пользователю приходит фишинговое электронное письмо, прямое или смишинговое сообщение, в котором говорится, что он может получить платеж, возврат транзакции или денежный приз, нажав на платежный URL-адрес, который является вредоносным. Однако вместо получения платежа пользователь отправляет платеж со своей учетной записи.

Такой вид мошенничества может быть реализован в виде схем, в которых мошенники создают фальшивый колл-центр, используя мошенничество с возвратом продукта и обслуживанием. Злоумышленники отправляют ссылку по электронной почте или СМС, предлагая возмещение через мобильное приложение для платежей, при этом пользователь не осознает, что соглашается на оплату вместо получения возмещения.

Создатели мобильных кошельков стараются упростить пользователям понимание того, что именно они осуществляют — отправку или получение платежа. К сожалению, по мере распространения новых способов оплаты, мошенникам удается находить жертв, которые либо не могут отличить дебет от кредита, либо могут быть спровоцированы к принятию поспешных действий посредством «умной» социальной инженерии.

McAfee прогнозирует, что точно так же, как мобильные приложения упростили возможность проведения транзакций, технологии упростят использование преимуществ в мошеннических целях.

Киберпреступники будут искать новые и все более изощренные способы использования QR-кодов для получения доступа к персональным данным потребителей-жертв.

В 2017 году во всем мире было отсканировано 1,7 миллиарда купонов на скидки с помощью QR-кодов, и ожидается, что к 2022 году это число увеличится в три раза — до 5,3 миллиарда.

Согласно отчету MobileIron, если 69% респондентов утверждают, что они могут распознать вредоносный URL-адрес, в котором используется знакомый всем текстовый формат, то только 37% опрошенных считают, что они могут распознать вредоносный QR-код, который использует формат уникального точечного изображения. Учитывая тот факт, что такие коды предназначены именно для сокрытия текста URL-адреса, пользователям сложно идентифицировать или даже просто заподозрить вредоносные QR-коды.

Поэтому неудивительно, что QR-коды использовались в фишинговых схемах с тем, чтобы обойти антифишинговые решения, предназначенные для выявления вредоносных URL-адресов в сообщениях электронной почты. Их также можно использовать на веб-страницах или в социальных сетях.

В таких схемах жертвы сканируют мошеннические QR-коды и попадают на вредоносные сайты, где их просят предоставить логин, личную информацию, имена пользователей и пароли, а также платежную информацию, которую затем используют преступники. Сайты также могут использоваться для загрузки вредоносных программ на устройство пользователя.

По прогнозу McAfee, хакеры будут все чаще использовать подобные схемы с QR-кодами и совершенствовать их с помощью методов социальной инженерии. Например, зная, что собственники предприятий хотят загрузить приложения для создания QR-кодов, злоумышленники будут заманивать пользователей с целью загрузки ими вредоносных поддельных приложений. В процессе создания QR-кода (или даже имитации создания правильного QR-кода) вредоносные приложения крадут конфиденциальные данные жертвы, которые мошенники могут впоследствии использовать в различных незаконных целях.

Хотя QR-коды сами по себе являются безопасным и удобным механизмом, мы полагаем, что в 2021 году и в последующие годы злоумышленники непременно воспользуются ими в корыстных целях.

По прогнозу McAfee, изощренные киберпреступники будут все чаще выбирать своими объектами, пытаться наладить контакт и компрометировать корпоративных жертв, используя социальные сети в качестве вектора атаки.

По наблюдениям McAfee, злоумышленники все чаще используют функции обмена сообщениями LinkedIn, WhatsApp, Facebook и Twitter для взаимодействия, развития отношений с корпоративными сотрудниками и последующей их компрометации. Через таких жертв злоумышленники получают доступ к данным предприятий. По прогнозам McAfee, киберпреступники будут расширять использование этого вектора атаки в 2021 году и в последующие годы по ряду причин.

Подобно тому, как отдельные лица и организации привлекают на социальных платформах потенциальных потребителей и клиентов путем сбора информации, разработки специализированного контента и проведения целевых взаимодействий с клиентами, злоумышленники могут аналогичным образом использовать эти атрибуты для атаки на ключевых сотрудников и на лиц, принимающих решения.

Кроме того, отдельные сотрудники взаимодействуют с социальными сетями, сочетая профессиональную деятельность и личную жизнь. Предприятия применяют средства обеспечения безопасности для корпоративных устройств и устанавливают ограничения доступа устройств потребителей к корпоративным ИТ-активам, в то время как активность пользователей на платформах социальных сетей подобным образом не отслеживается и не контролируется. Как уже упоминалось, прямой обмен сообщениями в LinkedIn и Twitter будет не единственной проблемой, вызывающей беспокойство у центра управления корпоративной безопасностью (SOC).

И хотя маловероятно, что электронная почта когда-либо будет заменена в качестве вектора атаки, McAfee прогнозирует, что вектор атаки на платформы социальных сетей станет более распространенным в 2021 году и в последующий период, особенно среди наиболее продвинутых злоумышленников.