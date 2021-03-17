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Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами

Безопасность ИТ в госсекторе

Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев 16 марта 2021 г. на Российско-Индонезийском бизнес-форуме «Цифровая экономика и инвестиционные возможности в туризме», организованном Минэкономразвития России совместно с Посольством Индонезии в России.

«У российских компаний богатый опыт в области технологий информационной безопасности, «умных» городов и искусственного интеллекта. Уверены, что бизнес-форум будет способствовать достижению равновесия между индонезийским спросом на технологические решения и российским предложением», – сказал Владимир Ильичев.

В ходе первой сессии торговый представитель России в Индонезии Сергей Россомахов рассказал о действующих совместных российско-индонезийских проектах и перспективных нишах двустороннего сотрудничества в сфере цифровой экономики.

В свою очередь, генеральный директор «Росинфокоминвеста» Георгий Микаберидзе выступил с докладом о российской программе цифровизации и об опыте сотрудничества отечественных ИТ-компаний с азиатскими партнерами.

Кроме того, ряд российских компаний, включая BI.Zone, Axxonsoft, Searchinform, Taxi Maxim и Spirit Corporation презентовали свои разработки, которые помогут индонезийским партнерам в решении задач по цифровизации экономики.

В рамках второй сессии индонезийская сторона презентовала инвестиционные возможности на территории Индонезии, в частности планируемые инфраструктурные проекты в сфере туризма.

По итогам форума участники ознакомились с мерами поддержки для иностранных инвесторов, а также с правилами и условиями ведения инвестиционной деятельности.

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