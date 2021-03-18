Исследователи Avast Threat Labs обнаружили и изучили криптор OnionCrypter

Avast Threat Labs, подразделения компании Avast, обнаружили криптор, который с 2016 года широко используется одними из наиболее распространенных семейств вредоносных программ, таких как Ursnif, Lokibot, Zeus, AgentTesla и Smokeloader. За последние три года Avast защитила почти 400 000 пользователей по всему миру от вредоносных программ, содержащих этот криптор.

Устройство современного вредоносного ПО очень похоже на строение автомобиля: оно тоже состоит из множества деталей. Только вместо двигателя, колес и руля у таких программ есть загрузчик, полезная нагрузка и командный модуль.

Исследователи лаборатории угроз Avast Threat Labs изучили одну из «деталей» вредоносных программ, которая называется «криптор». Это инструмент, который скрывает вредоносные части кода с помощью шифрования — таким образом, код может на первый взгляд показаться безвредным, и его будет сложнее прочитать. Так создатели вирусов могут скрыть всю сущность программы от исследователей, антивируса и решений защиты. Для разработчиков вредоносных программ криптор — важный инструмент для противодействия защите. В то же время для исследователей обнаружение криптора позволяет быстрее находить и идентифицировать новое вредоносное ПО, которое его содержит.

Исследователи Avast изучили криптор, который они назвали OnionCrypter: как и лук, он состоит из множества слоев шифрования, защищающих информацию от исследователей, антивируса и решений безопасности. Именно благодаря своей «многослойности» OnionCrypter так необычен. Стоит подчеркнуть, что его название никак не связано с браузером или сетью Tor.

Исследователи лаборатории угроз Avast также отмечают, что OnionCrypter активно используется с 2016 года в самых известных и распространенных семействах вредоносных программ, таких как Ursnif, Lokibot, Zeus, AgentTesla и Smokeloader. За последние три года Avast защитила почти 400 000 пользователей со всего мира от вредоносного ПО, содержащего OnionCrypter. Диаграмма ниже показывает, какие семейства вредоносного ПО, использующие OnionCrypter, были обнаружены Avast.

Учитывая достаточно долгое время использования и распространенность OnionCrypter, исследователи сделали вывод, что разработчики продают его в качестве услуги. За последнее время рынок вредоносного ПО значительно вырос, и вполне объяснимо, почему некоторые люди и компании начали предлагать специализированные услуги. Кроме того, развитость этого рынка свидетельствует о том, что создатели OnionCrypter предлагают покупателям настройку, чтобы сделать его еще менее заметным. В рекламе на форумах OnionCrypter часто называют «совершенно незаметным».

Информация, предоставленная исследователями Avast, упростит задачу по обнаружению OnionCrypter и любого вредоносного ПО, которое его использует.

Возвращаясь к аналогии с автомобилем, можно сказать, что исследователи лаборатории угроз Avast обнаружили важную деталь в двигателе множества вредоносных программ. Теперь ее проще найти и изучить, если она окажется в неизвестном коде — как показывает исследование Avast, в большинстве случаев это новое вредоносное ПО. Результаты работы команды Avast помогают не только клиентам компании – найденной информацией исследователи делятся и с другими разработчиками защитных решений.