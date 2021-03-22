Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет отчет о состоянии сетевой безопасности в 2020 году. Данные, предоставленные в отчете, собраны на основе статистики и наблюдений по сети фильтрации трафика Qrator Labs.

В 2020 году количество DDoS-атак лишь увеличилось, а самые опасные из них можно описать просто: короткие и обескураживающе интенсивные.

2021 год же начался взрывным образом — с DDoS-атаки интенсивностью 750 Гбит/с, состоящей в основном из DNS-амплифицированного трафика. Этот вектор атак является одним из старейших и наиболее изученных, что не мешает ему сеять хаос с огромной эффективностью.

Ранее атаки интенсивностью более 1 Тб/с могли длиться несколько часов, были выматывающими, хорошо подготовленными, при этом стоили десятки тысяч долларов и были точечно направлены на конкретную жертву.

В 2020 году выросла популярность специальных сервисов для организации DDoS-атак – так называемых «бутеров» (booters). Владельцы таких сервисов, как правило, принимают оплату кредитной картой и могут организовать атаку на любой IP, установленный в качестве их цели. Теперь терабитные скорости стали доступны через «бутеры», а потому динамичность атак возросла, а время проведения – сократилось.

Если раньше DDoS-атаку скоростью в несколько Тб/с и стоимостью в десятки тысяч долларов злоумышленники должны были отработать на все 100%, то сегодня можно заказать атаку на такой же скорости, но длительностью несколько минут всего за 100 долларов, и если она не сработает, то дальше деньги на продолжение нападения можно не тратить.

Подтверждением этого стало снижение длительности атак, наблюдаемое Qrator Labs: медианная продолжительность DDoS-атаки теперь составляет около 5 минут, поскольку в случае неуспеха злоумышленники не тратят время на продолжение атаки, а заказчик – деньги на ее оплату. Этот тренд появился в 2020 году и продолжит свое развитие в течение ближайших нескольких лет.

Распространение вируса COVID-19 по всему миру, а также карантин, в условиях которого оказались страны в 2020 году, заметно сказались на характере DDoS-атак и их распределении по различным индустриям. Наиболее атакуемыми сферами бизнеса оказались электронная коммерция, образование, игровые сервисы и букмекерские конторы, продемонстрировав однозначный рост атак на уровне выше среднего.

«Повышенное внимание злоумышленников к этим индустриям является наглядной иллюстрацией того, как в условиях кризиса и сокращающегося рынка некоторые игроки прибегают в том числе к внерыночным методам конкурентной борьбы, то есть к организации DDoS-атак на своих конкурентов», – комментирует Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs.

Достаточно серьезный рост числа DDoS-атак показал сегмент онлайн-образования, таким образом, «школьный» DDoS занял почетное второе место в списке, обогнав по своим показателям даже игровую индустрию. Доступность инструментов для организации атак на отказ в обслуживании в комбинации с нежеланием школьников учиться в онлайн-режиме привели к агрессивному росту числа нападений на сектор образования в течение всего 2020 года.

Рост количества атак на сектор онлайн-игр и букмекерских контор также является типичным отражением паттерна карантина, когда пользователи сидят дома, и их единственным развлечением становятся игры и различного рода ставки.

За 2020 год, по данным тестового полигона сети Qrator Labs, внедрение протокола IPv6 в России перешагнуло отметку 5%. Данные Google являются еще более оптимистичными: 8% в 2020 году в России, а глобальное внедрение IPv6 превысило 30%.

«Россия пока отстает от других развитых стран по уровню перехода на новый протокол, но, по нашим прогнозам, в ближайшие годы этот разрыв будет стремительно сокращаться. 2020 год и переход большинства сервисов в онлайн в связи с карантином дало толчок к развитию IPv6 в России, и теперь доля IPv6-трафика будет расти кратными темпами», – отмечает Александр Лямин.