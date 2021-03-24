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«Лаборатория Касперского»: две трети российских IT-компаний запрещают аналитикам делиться данными о киберугрозах с профессиональным сообществом

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

По данным «Лаборатории Касперского», в России 68% аналитиков киберугроз состоят в профессиональных сообществах. Но по словам 69% сотрудников, делиться результатами своих исследований с коллегами по индустрии не разрешается правилами компании.

Как показал опрос, чаще всего аналитики общаются на специализированных форумах и блогах (55%), теневых форумах (26%) и в группах в соцсетях (14%). Но только каждый пятый (19%) делится своими находками. Если правила компании допускают обмен такой информацией с сообществом, то это делает почти каждый второй (49%), если же нет, то около 5% нарушают запрет.

«Лаборатория Касперского» считает, что объединение усилий — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью, и стремится делиться своим опытом, знаниями и техническими открытиями с мировым сообществом по кибербезопасности. При этом опрос, проведённый компанией, показал, что такая позиция в целом индустрии не свойственна.

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», ограничения на обмен информацией могут быть вызваны опасениями преждевременно раскрыть важные данные и тем самым позволить злоумышленникам сменить тактику и успешно продолжить атаку. Чтобы помочь экспертам по кибербезопасности анализировать подозрительные объекты без подобных рисков, «Лаборатория Касперского» создала режим частной подписки в бесплатной части портала Kaspersky Threat Intelligence Portal. Он позволяет аналитикам получать вредоносные образцы так, чтобы об этом не стало известно атакующим.

«Когда речь идёт о защите от продвинутых киберугроз, ценна любая информация — как о новом вредоносном ПО, так и о техниках злоумышленников. Вот почему мы делимся тем, что обнаруживаем, в том числе в сервисах по анализу киберугроз. Мы убеждены, что аналитики должны помогать сообществу и сотрудничать друг с другом», — комментирует Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

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