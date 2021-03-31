Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

Безопасность Техническая защита

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, и компания «Актив», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности под брендом «Рутокен», объявили о технологическом партнерстве.

Компании провели серию тестирований на совместимость решений «Рутокен» с корпоративными продуктами «Мой офис» при работе с документами в операционных системах Windows, Astra Linux, iOS и Android. По итогам тестирования стороны подписали сертификат, который подтверждает, что пользователям в полном объеме доступны все функции продуктов. Производители гарантируют стабильную работу оборудования, программного обеспечения и их продуктовую совместимость. Следующим этапом сотрудничества станет создание совместных решений с использованием технологии электронной подписи документов.

Продукты «Рутокен» также могут использоваться в приложениях «Мой офис» в качестве средств электронной подписи и ключевых носителей. Во всех типах приложений «Мой офис Почта» (веб, мобильное, десктопное) реализованы шифрование и электронная подпись почтовых сообщений. Решения такого класса, помимо функций защиты хранимой и передаваемой информации, также обеспечивают и юридическую значимость электронных почтовых сообщений.

Один из вариантов применения продуктов «Рутокен» и «Мой офис» — организация удаленного доступа сотрудников при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» c флеш-памятью. Эти токены позволяют безопасно работать с документами и электронной почтой с любого доступного компьютера. «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», помимо сертификатов электронной подписи и ключей шифрования, может содержать доверенную ОС и прикладное ПО. Для безопасной работы пользователям потребуется загрузить с токена операционную систему и произвести подключение к корпоративной инфраструктуре по защищенному каналу с помощью сертификата электронной подписи. Совместное решение «Актив» и «Мой офис» готово к немедленному использованию и может применяться в информационных системах — в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

«Благодаря совместимости продуктов «Мой офис» и «Актив» пользователи получат дополнительные инструменты для защищенной работы с документами и электронной почтой, смогут организовать надежный и безопасный электронный документооборот. Устройства «Рутокен» сертифицированы ФСТЭК и ФСБ России и отвечают требованиям российского законодательства», — отметил Александр Буравцов, директор по безопасности «Мой офис».

«Взаимодействие с партнерами по вопросам использования ключевых носителей и средств электронной подписи «Рутокен» является важной составляющей нашей работы. Совместное применение продуктов «Рутокен» и «Мой офис» позволит обеспечить заказчикам высокий уровень надежности и информационной безопасности», — сказал Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив».



Другие материалы рубрики

Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков

ИБ-эксперт спас медицинский фонд от взлома, а на него натравили полицию

Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G

Техника

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Техноблог

Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий