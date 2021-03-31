Всемирный день бэкапа: о чем стоит помнить компаниям в современном мире

31 марта весь мир отмечает День резервного копирования.

Год назад COVID-19 быстро распространялся по всему миру, поэтому компании ради выживания вынуждены были как можно быстрее адаптироваться к работе в непривычных условиях. Команды ИТ-специалистов работали на пределе своих сил, отделы продаж перешли на удаленку, компании для поддержания бизнес-процессов срочно инвестировали деньги в расширение своей корпоративной ИТ-инфраструктуры и облачной инфраструктуры, и активно внедряли программные решения.

Опыт прошлого года доказал особую важность данных для бизнеса и частных лиц, а также необходимость иметь надежно защищенные и легко доступные резервные копии. Глобальная пандемия высветила ценность данных, и, учитывая недавний пожар в дата-центре OVH, неудивительно, что компании стали уделять больше внимания совершенствованию своих процессов и решений аварийного восстановления. Сегодня важно помнить об огромной ценности комплексного плана аварийного восстановления, одним из ключевых компонентов которого является резервное копирование данных.

Хотя для человека естественно надеяться на лучшее, в бизнесе нужно всегда быть готовым к худшему сценарию развития событий.

Компании не должны ни на минуту забывать о постоянном риске потери своих данных по причине сбоя оборудования, человеческого фактора, утечки данных, атаки программ-вымогателей или природного бедствия. Наличие плана аварийного восстановления, основанного на оптимально подобранных технологических решениях, соответствующей подготовке персонала и правильно построенных процессах гарантирует, что при возникновении кризисной ситуации вы сможете быстро восстановить свои данные с минимальным прерыванием бизнес-процессов вашей компании.

Но вернемся к проблемам, которые стоят перед нами в 2021 году, и поговорим о том, почему от выбранного вами решения для управления данными и их защиты зависит сегодня не только выживание вашей компании, но и ее успешное развитие.

На наших глазах бизнес трансформируется благодаря внедрению новых технологий. На последнем форуме Microsoft Сатья Наделла сказал: «Назад уже нет пути». Глава Microsoft был совершенно прав, но прежде, чем идти вперед, стоит сделать короткую паузу и еще раз оценить ситуацию.

Могут ли компании и дальше продолжать постоянное внедрение инновационных технологий без увеличения рисков для бизнеса, дополнительного усложнения ИТ-инфраструктуры и неконтролируемого роста объемов данных? Объем данных, которые генерируют различные рабочие нагрузки, постоянно растет, и при миграции данных в облако существенно изменяется модель распределения ответственности за управление данными и их защиту.

Уже можно зафиксировать несколько новых тенденций:

Внедрение новых приложений SaaS для улучшения конкурентоспособности компаний приводит к росту объемов данных. По оценкам Gartner, в 2021 году рынок SaaS вырастет до 120,9 миллиардов долларов.

У 9 из 10 компаний уже есть стратегия использования нескольких облаков. В своем последнем отчете “2021 State of the Cloud” компания Flexatara сообщает, что 90% участвовавших в ее опросе респондентов подтвердили, что в их организации сейчас облака используются больше, чем планировалось год назад, причем треть респондентов отметила, что используются намного больше.

Внедрение контейнеризированных приложений ускоряется. По прогнозам аналитиков, в 2025 году 85% глобальных предприятий будут использовать в своих продуктивных системах контейнеризированные приложения.

Число атак программ-вымогателей быстро растет (40% только за осень 2020 года), причем они становятся все более опасными. Эксперты Cybersecurity предсказывают, что 2021 году в среднем атаки программ-вымогателей будут происходить каждые 11 секунд.

По-прежнему актуальна проблема дефицита высококвалифицированных ИТ-специалистов, особенно специалистов по информационной безопасности.

Сегодня возросла необходимость компаний в «готовности данных» (data readiness). Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в будущем, можно решить уже сегодня с помощью правильно организованной защиты данных, находящихся внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, в облаке, на границе сети и между ядром сети и ее границей. Такая защита гарантирует безопасность критически-важных для бизнеса данных и возможность их успешного восстановления в случае аварии. «Готовность данных» - это не только состояние самих данных, но и использование оптимальной технологии и простой в использовании платформы для защиты рабочих нагрузок и управления ими.

Нет универсального решения для обеспечения «готовности данных», поскольку в каждой компании есть свои уникальные требования бизнеса, которые зависят, в частности, и от степени бизнес-ориентированности корпоративной ИТ-инфраструктуры. Например, наши клиенты успешно решают эти проблемы с помощью программного обеспечения управления данными, гиперконвергентных специализированных устройств HyperScale X и сервиса резервного копирования (BaaS) Metallic. У Commvault настоящий клиенто-ориентированный подход и она является единственной компанией, предлагающей своим клиентам весь портфель интегрированных решений.

Сегодня, отмечая Всемирный день резервного копирования 2021, мы призываем компании не ждать, когда у них возникнут проблемы из-за потери данных, а заранее подготовить эффективное решение. Хотя мы никогда не можем точно предсказать крупную аварию, мы знаем, что с учетом нашей растущей зависимости от информационных технологий и неизбежности возникновения аварий, резервное копирование ваших данных больше нельзя рассматривать только как опцию и рекомендуемое к внедрению решение, теперь это обязательный и жизненно-важный компонент обеспечения непрерывности бизнеса в кризисной ситуации.

Держите ваши данные под контролем! И не забывайте делать бэкап!

Иван Засохлин, глава представительства Сommvault в России и СНГ