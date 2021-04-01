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«Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август»

Безопасность Стратегия безопасности

«Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август», которая занимается разработкой, производством и информационно-технологическим сопровождением применения химических средств защиты растений. Основная цель мероприятий - определить уровень безопасности системы, смоделировать угрозы и нарушителей информационной безопасности, а также разработать рекомендации по повышению уровня защищённости.

Важность регулярного контроля кибербезопасности информационных систем возрастает по мере роста и развития ИТ-инфраструктуры, особенно это касается компаний, бизнес которых строится на научных разработках (на счету ученых научного центра, принадлежащего компании «Август», например, более 100 новых рецептур и 32 патента на изобретения). Регулярный контроль позволяет быть готовым к реагированию на изменения руководящих документов регуляторов, новым вызовам и угрозам со стороны потенциальных злоумышленников, а также к чрезвычайным ситуациям требующих в короткие сроки перестроения рабочих процессов, что так актуально оказалось в 2020 г. в связи с пандемией.

В рамках проекта эксперты «Информзащиты» провели комплексное обследование ИТ-инфраструктуры предприятия, смоделировали возможные вектора атак и действия злоумышленника. Разработали рекомендации и дорожную карту по повышению уровня информационной безопасности в компании «Август». «Нередко организации недооценивают уровень современных киберугроз и концентрируют свои усилия только на обеспечении требований регулятора и защите отдельных ИТ-узлов в системе, сказал руководитель направления отдела консалтинга и аудита Денис Хлапов. – Компания «Август» подошла к вопросу защищенности комплексно, с позиции высокого уровня зрелости информационной безопасности. Выполненный аудит позволит поддерживать на высоком уровне меры информационной безопасности, нацеленные на предотвращение утечки информации и другие финансовые и репутационные риски».

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