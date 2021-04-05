«Delta системы безопасности»: спрос на системы видеонаблюдения вырос в 16 раз

В июне 2020 г. компания Delta системы безопасности объявила о запуске сразу нескольких переосмысленных решений – охранного комплекса, созданного на базе видеонаблюдения и комплекса для охраны периметра, включающий в себя как камеры, так и дополнительные датчики движения, и лучевые датчики, образующие дополнительный контур охраны. За прошедшие с момента запуска 10 месяцев спрос на эти решения превзошел ожидания и план продаж компании в четыре раза, а в абсолютных цифрах за 10 месяцев вырос в 16 раз.

Камеры видеонаблюдения, дополненные датчиками движения, звуковым сенсорами, функцией push to talk и облачными решениями, управляемые из мобильного приложения, и это все в одном корпусе, стали новым прорывным продуктом, так ожидаемым российскими пользователями, в линейке охранных решений компании Delta. Спрос на них растет от месяца к месяцу, так как данная система способна заменить базовый охранных комплекс, но также становится и своего рода развлекательным, игровым, интерактивным элементом в жизни почти всех категорий граждан. Все находят в этом нечто большее чем просто охрану. Есть кардинальные разница между новыми камерами и камерами установленными компанией Delta ранее. 82% уже установленных комплекса – это камеры для внутридомового использования, их в основном приобретали для подъездов, входных групп, предприятий малого бизнеса. Оставшиеся 18% – камеры уличного видеонаблюдения.

Пик продаж пришелся на декабрь – за этот месяц было продано 28% от всего десятимесячного объема. Такая динамика обусловлена, скорее всего, тем, что многие отправились в отпуск на новогодние каникулы после почти года вынужденной самоизоляции, при этом предварительно позаботившись о безопасности жилища.

Лидерами по продажам стали Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург и Волгоград.

«Мы в Delta долго готовили запуск этой услуги. Ключевая ставка делалась на то, чтобы выйти с узкого традиционного поля охраны недвижимости и предложить простое, функциональное, современное решение способное заинтересовать все категории покупателей. Каждый найдет в нем что-то свое: безопасность, коммуникации, фан. С детства многие любили подглядывать в замочную скважину, сегодня мы даем возможность побыть ребенком даже вполне состоявшимся, серьезным людям и не быть за это наказанным. И, само собой, обеспечить безопасность наших клиентов на более высоком технологичном уровне. Мы довольны, что наши самые оптимистичные прогнозы были побиты фактическим покупательским спросом и это в шоковый для экономики и потребления год. Стоит отметить, что почти четверть продаж составили покупки с целью дальнейших подарков, а это значит, что наша стратегия полностью себя оправдала. Никогда раньше люди не дарили друг другу на новый год системы безопасности в таком количестве», – сказал Валерий Ушков, директор по маркетингу компании «Delta системы безопасности».

Интересно также, что от всего объема камер около 25% были куплены в паре с дополнительной тревожной кнопкой. Такое решение стало не интерактивным расширением защиты для клиентов, но также позволило сократить количество ложных вызовов на 20%.

«В то же время с момента запуска видеонаблюдения в паре с тревожной кнопкой мы отмечаем рост числа тревожных сигналов, пришедших к нам именно через тревожную кнопку. Мы связываем это с тем, что камера позволяет пользователю «видеть и слышать» гораздо больше подозрительных действий в отношении их недвижимости. Если раньше тревожную кнопку можно было использовать только в случае угрозы, с которой пользователь столкнулся практически лично (обычно это посторонние звуки за дверью или подозрительные люди, которых можно увидеть через дверной глазок), то вместе с камерой пользователи стали сталкиваться с этими угрозами значительно чаще, – отметил Валерий Ушков. – Таким образом, можно сказать, что современная камера видеонаблюдения сама по себе и в паре с мобильной тревожной кнопкой является отличным охранным решением с дополнительными бытовыми пользовательскими возможностями. Подтверждают это и данные наших клиентских опросов, согласно которым 71% респондентов хотели бы видеть видеонаблюдение в стандартном пакете охранного комплекса».