Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021»

15 апреля 2021 года состоится международная онлайн-конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021», организованная АО «Гознак». Мероприятие пройдет в «Лотте Отель», Москва в смешанной форме – в онлайн- и офлайн-формате.

Международная онлайн-конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация» создана для обсуждения инновационных идей, цифровых решений и воздействия прорывных технологий на концепцию доверия в современном обществе. На мероприятии эксперты обсудят широкий пул тем: технологии AI и ML в сфере защиты подлинности и идентификации, электронное удостоверение личности, новые подходы к организации хранения физических и электронных документов, применение биометрической идентификации и предиктивной аналитики реального времени в системах контроля и управления доступом и многое другое.

В конференции примут участие руководители и ведущие эксперты рынка информационной безопасности и идентификации, представителей бизнеса, руководители и ИТ-директора национальных и коммерческих банков и финансовых организаций. Подтверждено участие представителей федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, таких, как Минфин России, Федеральная пробирная палата, Гохран России, Минздрав России, Казначейство России.

Открывать мероприятие будет заместитель министра финансов Российской Федерации, председатель совета директоров АО «Гознак» Алексей Моисеев.

Среди ключевых подтвержденных спикеров мероприятия – Дэвид Роуэн (David Rowan), первый главный редактор журнала Wired UK, футурист, автор книг и публикаций. Эксперт представит доклад «Технологические мегатренды, которые невозможно игнорировать, и их влияние на трансформацию концепции доверия в современном обществе».

Заслуженный вице-президент по аналитике Gartner Франк Буйтендийк (Frank Buytendijk) расскажет о вариантах развития технологий в докладе «Digitopia 2035: Три сценария развития цифрового общества по версии Gartner».

Аркадий Трачук, генеральный директор АО «Гознак», поделится мнением о вызовах и новых подходах к формированию доверия в цифровой среде. Также специалисты АО «Гознак» представят практические и научные разработки как в области безопасного информационного взаимодействия государства, бизнеса и граждан, так и в области и традиционных защитных технологий.

«Последнее десятилетие изменило представление о платежах и идентификации. Развитие платежной индустрии происходит стремительно – на смену платежным картам приходят цифровые платежи, центральные банки активно рассматривают использование собственных цифровых валют, а потребность в удаленной идентификации увеличилась многократно. Мы видим интерес к этой теме и ожидаем более тысячи гостей на мероприятии онлайн и офлайн. Для нас крайне почетно принимать ведущих мировых экспертов в Москве и быть своего рода первоисточником самых современных новостей и трендов в сфере безопасности и технологий идентификации», — прокомментировал Аркадий Трачук, генеральный директор АО «Гознак».