Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить, как пользователи относятся к модерации контента и цензуре в интернете.

На первом этапе исследования респондентов спросили, как они относятся к модерации в сети. Выяснилось, что большинство россиян (64%) поддерживает цензуру контента: из них 45% считают, что это вопрос безопасности, а 19% отметили, что в интернете много бессмысленной / неправдивой информации, которая должна отслеживаться. Интересно, что почти половина респондентов (от 42 до 49%) полагает, что модерацией должны заниматься интернет-провайдеры или сотовые операторы, а также государственные органы. Еще треть участников исследования (32%) думает, что контролировать интернет-пространство должны сами пользователи. Против модерации выступили 10% респондентов — они считают, что интернет должен оставаться свободной площадкой.

На втором этапе исследования эксперты выяснили отношение пользователей к запрету мата в интернете. Так, 24% опрошенных считают ограничения ненормативной лексики в сети цензурой и относятся к этому негативно. Однако большая часть (48%) пользователей поддерживает запрет и называет это необходимой мерой. Остальные участники опроса не считают вопрос важным.

Более половины опрошенных (56%) признались, что позволяют себе нецензурно выражаться в сети: 46% делают это только в личной переписке, 10%, напротив, не привыкли себя ограничивать и используют матерную речь повсеместно. 44% респондентов вообще не используют мат в общении онлайн.

На третьем этапе исследования с пользователями обсудили оскорбительные посты и комментарии. Выяснилось, что 38% опрошенных считают их недопустимыми. Еще 19% полагают, что за оскорбления в интернете должна следовать административная ответственность. 29% участников опроса высказались за свободу выражения собственного мнения.

При этом активное участие в дискуссиях в сети принимают только 13% респондентов. Почти половина (49%) высказываются время от времени, когда обсуждаемая тема особенно важна. 38% заявили, что никогда не участвуют в онлайн-обсуждениях. Любимыми темами пользователей стали интернет и дети. За ними идут правильное питание и спорт. Наименее охотно опрошенные пользователи спорят о внешней политике, коронавирусе и прививках, а также знаменитостях.