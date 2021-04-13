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Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств

Безопасность Стратегия безопасности

Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в одном из компонентов облачной платформы VMware Carbon Black, которая предназначена для обеспечения безопасности виртуальных машин корпоративной инфраструктуры. Компания поблагодарила эксперта Positive Technologies Егора Димитренко за выявление уязвимости.

Производитель устранил уязвимость и выпустил уведомление.

Уязвимость CVE-2021-21982, получившая оценку 9,1 по шкале CVSS v3, была найдена в Carbon Black Cloud Workload 1.0.1 (и более ранних версиях) — в локальном решении, которое связывает VMware vCenter Server (приложение для централизованного управления средами VMware vSphere) и VMware Carbon Black Cloud.

«Для атаки не требуется авторизация: любой пользователь, имеющий доступ к интерфейсу, может заполучить токен для работы с системой в обход легитимного процесса аутентификации, — сказал Егор Димитренко. — Интерфейс уязвимого приложения, как правило, доступен во внутренней сети организации, но в некоторых случаях открыт для атаки из интернета. Имея токен аутентификации, злоумышленник получает возможность работать в приложении Carbon Black Cloud Workload с максимальными привилегиями. Так как данное решение является связующим звеном между vCenter Server внутри сети компании и облачным решением для мониторинга безопасности виртуальных машин, то имея максимальные привилегии, злоумышленник может нарушить эту связь и приостановить работу защитных механизмов».

Причиной возникновения уязвимости CVE-2021-21982 исследователь называет недостаточную проверку доступа к некоторым частям приложения, основанную на механизме черного списка, который является не таким эффективным с точки зрения безопасности, как доступ по белому списку.

Для устранения уязвимостей необходимо руководствоваться рекомендациями, которые указаны в официальном уведомлении компании VMware. Обнаружить признаки проникновения (например, если невозможно установить обновление) помогут системы класса SIEM (в частности, MaxPatrol SIEM), которые позволяют выявить подозрительное поведение на сервере, зарегистрировать инцидент и своевременно остановить продвижение злоумышленников внутри корпоративной сети.

В феврале 2021 г. Positive Technologies обнаружила две уязвимости в vCenter Server, одна из них также была критически опасной.

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