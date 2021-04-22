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Интерпол поддержит коалицию по борьбе со сталкерским ПО

Безопасность Стратегия безопасности

Интерпол присоединился к коалиции по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware), соучредителем которой выступает «Лаборатория Касперского». Международная организация уголовной полиции будет повышать осведомлённость об этой угрозе среди сотрудников местных правоохранительных органов в 194 странах.

Сталкерское ПО — это программы для слежки, использование которых на устройстве без ведома владельца во многих странах является правонарушением и преследуется по закону. Борьба с ними требует глобальных совместных усилий от вендоров, НКО, правоохранительных органов и академического сообщества. Поэтому в 2019 г. 10 компаний, включая «Лабораторию Касперского» и некоммерческие правозащитные организации, создали коалицию по борьбе со сталкерским ПО. Эта международная инициатива направлена на борьбу с насилием и преследованием с использованием таких программ. Сегодня в состав коалиции входят уже 35 партнёров-участников со всего мира.

При поддержке «Лаборатории Касперского» участники коалиции разработали специальные тренинги для сотрудников правоохранительных органов, чтобы помочь им научиться расследовать случаи использования сталкерского ПО и оказывать поддержку жертвам.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 г. почти 54 тыс. пользователей в мире столкнулись со сталкерским ПО.

Партнёры коалиции работают в нескольких направлениях: улучшают технические возможности по обнаружению сталкерского ПО, создают механизм сбора образцов таких программ и оказывают информационную и техническую поддержку организациям, работающим с жертвами домашнего насилия и другими пострадавшими от сталкерского ПО.

«Сегодня нам всем важно объединить усилия для борьбы со сталкерским ПО и для защиты приватности. Очень ценно, что Интерпол присоединился к международной коалиции и будет работать в рамках этой темы с глобальным сообществом. Вместе с нашими партнёрами мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы никто больше не становился жертвой сталкерского ПО», — сказала Кристина Шингарёва, представитель коалиции и руководитель направления «Лаборатории Касперского» по внешним связям.

«Интерпол стремится поддержать коалицию по борьбе со сталкерским ПО, — отметил Крэйг Джонс, директор Интерпола по расследованию киберпреступлений. — Мы продолжим повышать осведомлённость об угрозах, связанных с применением таких программ, среди глобального сообщества правоохранительных органов».

Изначально, помимо «Лаборатории Касперского», в коалицию вошли Avira, Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation), Европейская сеть по работе с инициаторами домашнего насилия (European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence), немецкий вендор G DATA Cyber Defense, американский вендор Malwarebytes, Национальная сеть по противодействию домашнему насилию (National Network to End Domestic Violence), компания NortonLifeLock, некоммерческая организация Operation Safe Escape и немецкая ассоциация Weisser Ring.

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