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McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты McAfee Labs рассказывают об угрозах, которые появились во втором полугодии 2020 года. Команда исследователей активно отслеживала, выявляла и изучала причины и следствия популярных и широко известных атак на предприятия.

Компании адаптировались к ограничениям пандемии и удаленной работе. При этом, угрозы информационной безопасности стали более изощрёнными, а их объем увеличился. Среди них такие известные кампании как SUNBURST, которые не оставляли SOC времени на отдых.

По мере того, как бизнес сталкивается с новыми проблемами в 2021 году, крайне важно, чтобы сотрудники - как на месте, так и удаленно - были готовы к потенциальным угрозам, возникающим в результате, казалось бы, рутинного взаимодействия. Программы-вымогатели и вредоносные программы, нацеленные на уязвимости в рабочих приложениях и рабочих процессах, были особо активны во второй половине 2020 года и сейчас остаются опасными угрозами, способными захватить данные, принося миллионные потери.

Объем вредоносных угроз, зафиксированных McAfee Labs в III квартале 2020 г., в среднем составил 588 угроз в минуту, увеличившись на 40%. Объем угроз в IV квартале в среднем составил 648 угроз в минуту.

В III и IV кварталах 2020 г. число публично обнародованных инцидентов в Европе выросло на 100%. Число инцидентов в Азии — на 84%. В Северной Америке — на 36%.

За отчетный период на 100% увеличилось число публично раскрытых инцидентов в технологическом секторе и на 93% – в общественном секторе.

Количество раскрытых инцидентов, связанных с эксплуатацией уязвимостей, увеличилось на 100%, с вредоносным ПО и целенаправленными атаками – на 43%, а со взломами учетных записей (аккаунтов) – на 30%.

В IV квартале 2020 г. специалисты McAfee зафиксировали около 3,1 млн. внешних атак на учетные записи облачных сервисов. Эти данные относятся к компаниям из следующих сфер: финансовые услуги, здравоохранение, государственный сектор, образование, розничная торговля, технологии, производство, энергетика, жилищно-коммунальные услуги, юридические услуги, недвижимость, транспорт и коммерческие услуги.

Во второй половине 2020 года больше всего облачных инцидентов было выявлено в Таиланде и Индии. Далее расположились Новая Каледония, Россия, Нидерланды и Бразилия.

Увеличилось число вредоносного ПО в нескольких категориях: в IV квартале на 208% увеличилось количество атак с использованием PowerShell из-за продолжающегося роста активности вредоносного ПО Donoff; в III квартале количество кибератак на MacOS увеличилось на 420%, отчасти благодаря вымогательскому ПО EvilQuest, но к концу года число атак начало снижаться; объем офисного вредоносного ПО вырос на 199%; объем мобильного вредоносного ПО вырос на 118%, причина тому – увеличение числа атак с использованием SMS Reg;зафиксировано некоторое снижение числа атак на iOS, IoT и JavaScript.

В III - IV кварталах 2020 г., по данным McAfee, наблюдался прирост числа новых программ-вымогателей на 69%. Большую роль в этом сыграл Cryptodefense. Верхние строчки в списке выявленных семейств программ-вымогателей занимают REvil, Thanos, Ryuk, RansomeXX и Maze.

Согласно классификации MITRE ATT & CK, основными методами злоумышленников стали: обнаружение файлов и каталогов (T1083), шифрование данных для атаки (T1486), остановка служб (T1489), обнаружение файлов или информации (T1027) и обнаружение системной информации (T1082).

Авторы программ-вымогателей всё больше отходят от тактик безадресной атаки («spray and pray») в пользу более точечных и высокобюджетных целей, для чего организуют сбор информации о будущей жертве до того, как начать непосредственное заражение. В том числе, они пытаются привлечь на свою сторону недобросовестных экспертов в области резервного копирования и виртуализации.

Злоумышленники постоянно придумывают новые способы избежать обнаружения. Один из заслуживающих внимания методов, который мы наблюдали в IV квартале, был применен группой злоумышленников APT28, которая использовала файлы VHD (или виртуальные жесткие диски) для упаковки и маскировки своих вредоносных данных.

В IV квартале 2020 г. McAfee вместе с Microsoft и 17 другими компаниями из сферы IT и информационной безопасности, а также некоммерческими организациями, сформировала новую рабочую группу Ransomware Task Force (RTF), главной целью которой является борьба с растущей угрозой программ-вымогателей.

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