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Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО

Безопасность Администратору

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone объявила о внесении ряда своих продуктов в реестр российского ПО. В Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных вошли Bi.zone CPT, Bi.zone CESP, Bi.zone WAF.

Bi.zone Continuous Penetration Testing (CPT) — сервис для постоянного контроля защищённости внешнего ИТ-периметра компании. Позволяет сократить срок жизни уязвимостей посредством глубокого анализа внешней инфраструктуры. Сервис регулярно отслеживает изменения на периметре компании и ее филиалов, а также предоставляет информацию об имеющихся уязвимостях, уже верифицированных экспертами Bi.zone.

Bi.zone Cloud Email Security & Protection (CESP) — облачное решение для многоуровневой защиты электронной почты от спама, фишинга и вредоносного программного обеспечения. Позволяет блокировать вредоносную и нежелательную почту прежде, чем она достигнет почтового сервера компании. Сервис проверяет URL, FQDN, IP и почтовые адреса по обширной базе индикаторов компрометации, а также использует широкий спектр динамических проверок содержимого письма.

Bi.zone Web Application Firewall (WAF) — сервис под управлением экспертов для защиты веб-приложений и API. Блокирует кибератаки прикладного уровня, противодействует ботнет-активности, а также выявляет и закрывает уязвимости веб-приложений. В рамках сервиса команда Bi.zone берет на себя полный цикл экспертной поддержки, включающий работу с механизмами защиты, мониторинг инфраструктуры и реагирование на инциденты.

«Мы гордимся тем, что наши продукты – дело рук российских разработчиков. Включение их в реестр отечественного ПО позволит нашим клиентам сократить затраты, так как стоимость таких продуктов не будет включать НДС в размере 20%. В первую очередь, это актуально для компаний, которым необходимо использовать только российские ИТ-решения», — сказал Рустэм Хайретдинов, директор по росту Bi.zone.

Ранее в реестр российского ПО были внесены платформы Bi.zone Fraud Prevention и Bi.zone ThreatVision. Первая предназначена для выявления мошеннических операций в онлайн-каналах платежей, вторая помогает предотвращать кибератаки и оперативно реагировать на инциденты кибербезопасности.



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