Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Информзащита» вступила в MISA

Безопасность Бизнес

«Информзащита», российский интегратор в области кибербезопасности, объявила о присоединении к ассоциации информационной безопасности Microsoft (MISA). Это позволит компании объединить свою экспертизу в области услуг ИБ с центром безопасности Azure и Microsoft Defender.

Ассоциация была создана в 2018 г., чтобы предоставить возможность ведущим компаниям в сфере кибербезопасности сотрудничать и объединять свои технологии с наиболее используемыми платформами Microsoft.

Группа экспертов по кибербезопасности, входящих в ассоциацию, насчитывает более 195 участников и более 300 интегрированных продуктов и различных услуг. Членам ассоциации предоставляются возможности для улучшения решений кибербезопасности, реализации стратегии выхода на рынок, установления контактов с партнерами MISA и облегчения интеграции в экосистему Microsoft.

«Информзащита» является участником программы Microsoft Partner Network (MPN), а в марте 2020 г. компании объявили о начале стратегического партнерства в области информационной безопасности. Первым этапом сотрудничества стал вывод на российский рынок виртуального Security Operation Center (SOC) на базе Microsoft Azure Sentinel. На данный момент «Информзащита» обладает широким набором услуг, основанных на технологиях Microsoft. Приглашение в MISA – еще один шаг в сторону обеспечения максимального результата от интеграции технологий Microsoft и компетенций «Информзащиты» для обеспечения информационной безопасности клиентов.

Другие материалы рубрики

Хакеры выложили в открытый доступ на Google Drive «взрослые» приватные видео

Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания

Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

Microsoft экстренно латает «дыры» в Exchange, используемые «хакерами на госслужбе»

Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского»

Техника

Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Техноблог

Как создать безопасный пароль и не забыть его?

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД