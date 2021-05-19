SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России

RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСТЭК России на систему мониторинга, сбора и анализа событий RuSIEM.

Сертификат соответствия ФСТЭК России №4402, выданный 12 мая 2021 г., удостоверяет, что программный комплекс «Система управления событиями безопасности «RuSIEM», разработанный и производимый ООО «РуСИЕМ» в соответствии с техническими условиями 02646976.62.01.29.001 ТУ, является системой управления событиями информационной безопасности.

В соответствии с экспертным заключением система RuSIEM отвечает требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия и технических условиях при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре 02646976.62.01.29.001 30 01.

Сертификат выдан на основании технического заключения от 05 апреля 2021 г., оформленного по результатам сертификационных испытаний испытательной лабораторией «Документальные системы», и экспертного заключения от 12 апреля 2021 г., оформленного органом по сертификации ФАУ «ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК России».

Сертификат соответствия действителен до 12 мая 2026 г.

Максим Степченков, совладелец компании RuSIEM, отметил: «Получение сертификата ФСТЭК России является стратегически важным событием для развития продукта. Заказчики получают возможность приобретения не только качественного продукта, но и продукта, соответствующего требованиям регуляторов в части SIEM. Теперь компании промышленного, энергетического и государственного сектора, в рамках требований нормативных документов, смогут воспользоваться нашим продуктом и оценить его эффективность».