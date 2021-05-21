Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам

Удостоверяющий центр «Такском» в соответствии с решением Правительственной комиссии 18 мая 2021 г. первым в стране получил аккредитацию согласно новым требованиям № 63-ФЗ.

Напомним, что в июле 2020 г. вступил в силу ряд поправок в закон 63-ФЗ «Об электронной подписи». Часть из них связана с ужесточением требований к аккредитации удостоверяющих центров, и большинство существующих УЦ, скорее всего, не пройдет переаккредитацию и смогут выдавать электронные подписи только до 1 июля 2021 г. К удостоверяющему центру «Такском» это не относится.

Компания в очередной раз подтвердила надёжную деловую репутацию и соответствие всем требованиям, установленным действующим законодательством РФ об электронной подписи.

Аккредитованный по новым требованиям удостоверяющий центр (УЦ) «Такском» продолжит работать после 1 июля 2021 г.

После 1 июля 2021 г. УЦ «Такском» продолжит выпускать электронные подписи для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

Не получившим аккредитацию по новым правилам удостоверяющим центрам «Такском» предлагает взаимовыгодное сотрудничество в качестве партнёров и агентов.

Ознакомиться с услугами УЦ «Такском» можно на сайте компании.