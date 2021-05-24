Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса

Компания Avast объявила об официальном запуске Avast Business Hub –– высокотехнологичной платформы безопасности. Теперь партнеры, поставщики услуг по информационной безопасности (MSSP) и бизнес-клиенты Avast смогут проще и быстрее управлять своими решениями кибербезопасности.

Avast Business Hub объединяет критически важные функции безопасности для малого и среднего бизнеса (SMB): решения для защиты конечных точек, управление патчами, резервным копированием и восстановлениями; организацию удаленного доступа и поддержки. Все это интегрировано в платформу безопасности, которая позволяет организациям легко управлять защитой своих устройств, приложений, данных и сетей. Avast Business Hub сочетает в себе облачную защиту конечных точек и решения сетевой безопасности, которые легко развертывать, сокращая накладные расходы.

Новый Avast Business Hub – единое решение для повышения производительности и ускорения операций. Это повышает удобство использования и скорость работы. Современный пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании. Он обеспечивает еще более быстрое развертывание решений и мониторинга. Адаптивный дизайн, с которым удобно работать на планшетах. Соответствует последним стандартам доступности. В платформу включена бесплатная служба удаленного управления Avast, которая позволяет ИТ-администраторам легко помогать пользователям из любого места. До этого им приходилось управлять отдельным инструментарием для удаленной поддержки. Возможно создавать удобные подробные отчеты о деятельности одним нажатием кнопки. Многопользовательская поддержка позволяет легко управлять несколькими сайтами или клиентами и распределять обязанности между командами.

Avast Business Hub имеет единую панель для мониторинга угроз и настройки предупреждений и уведомлений, а также для управления устройствами и политиками, антивирусом, патчами и другими службами. Avast Business Hub включает в себя Мастер-агента для управления, планирования и загрузки обновлений на все конечные точки в сети и управление в режиме реального времени –– они мгновенно применяют или могут автоматизировать команды на основе настроек политик (сканирование, перезапуск и многое другое) на разных устройствах. Business Hub будет постоянно обновляться и регулярно пополняться новыми функциями.

Avast Business Hub также включает Cloud Backup, решение для резервного копирования и восстановления, которое защищает критические данные компаний от программ-вымогателей и помогает избежать дорогостоящих простоев. Оно обеспечивает непрерывность ведения бизнеса, защищая неограниченное количество устройств с помощью автоматизированного процесса резервного копирования, который легко развертывать. Решением можно управлять из любого места без каких-либо требований к оборудованию. Cloud Backup обладает неограниченным сроком хранения данных и историей версий, позволяет точно определять критерии резервного копирования и планировать его частоту. Также он имеет возможность автоматического шифрования, которое защищает данные на всех этапах процессов резервного копирования и восстановления. Эта служба централизованно управляется и развертывается из Avast Business Hub и продается как подписка на основе хранилища с шагом 100 ГБ.