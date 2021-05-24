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Stormwall зафиксировала взрывной рост числа DDoS-атак во время майских праздников

Безопасность Стратегия безопасности Интернет

Эксперты StormWall зафиксировали взрывной рост DDoS-атак на майских праздниках. Общее количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы российских компаний за весь период с 1 по 10 мая увеличилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Столь серьезный рост по сравнению с прошлым годом связан с тем, что в условиях экономического спада и снижения реальных доходов населения резко увеличилось количество киберпреступников.

Наиболее атакуемыми отраслями оказались телекоммуникационная сфера, e-commerce и сфера развлечений. Количество DDoS-атак на телекоммуникационные компании с 1 по 10 мая выросло на 277% по сравнению с тем же временным промежутком 2020 г. Рост DDoS атак на компании из сегмента e-commerce на майских праздниках составил 36%, а рост DDoS-атак на сферу развлечений составил 47% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

За счет появления более мощных атак средняя мощность DDoS-атаки на майских праздниках возросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пиковая доходила до 1 Тбит/с. Самыми распространенными типами DDoS-атак были атаки по протоколу http, что составило 36,92% от всех атак за время майских праздников, атаки по протоколу tcp - 35,96%, а также атаки по протоколу udp - 27, 21%.

Для того, чтобы обезопасить компанию во время праздников, специалисты Stormwall рекомендуют заранее подключить профессиональные решения защиты, которые будут контролировать ситуацию, пока сотрудники отдыхают.

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