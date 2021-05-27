Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных

Veeam Software проводит седьмую ежегодную конференцию VeeamON 2021. Компания познакомит участников со своим видением рынка и стратегией по созданию решений для защиты данных в облачных, виртуальных и физических средах, а также для SaaS, Kubernetes. Конференция призвана наглядно продемонстрировать, что сообщество Veeam успешно преодолело очень сложный год. Компания смогла вывести на рынок новые простые, гибкие, надежные и мощные решения для защиты и управления данными, которые уже используют более 400 тыс. клиентов по всему миру.

В ходе VeeamON была представлена дорожная карта и график выхода продуктов Veeam на 2021 год, также топ-менеджеры рассказали о том, как компания намерена обеспечивать заказчикам передовую защиту данных во всех средах: облачных, виртуальных, SaaS, Kubernetes и физических. Компания Veeam не только продемонстрировала инновации, но и анонсировала обновления единой платформы для защиты и управления данными во всех средах. Во втором полугодии 2021 года Veeam планирует представить облачные решения для AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Microsoft Office 365, а также провести первую интеграцию платформы Kasten K10 для Kubernetes со своей платформой.

«Последние полтора года стали самым продуктивным периодом в истории Veeam. Компания вывела на рынок более 20 продуктов, включая Veeam v10 и v11, Veeam Backup для Google Cloud, представила обновления Veeam Backup для Microsoft Azure, AWS & Microsoft Office 365, и это далеко не весь список». — сказал Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов.

Согласно IDC, компания занимает второе место в мире по доле рынка восстановления и защиты данных. Также в отчете IDC Semi-Annual Software Tracker за второе полугодие 2020 года указано, что Veeam демонстрирует рост выручки в 21,5% по сравнению с предыдущим кварталом и в 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самые быстрые темпы роста выручки, как в пятерке лидеров рынка, так и среди всех вендоров и по рынку в целом.

Важнейшие факторы роста Veeam — это программная определяемость, аппаратная независимость, возможность работы с облаком, а также гибкость. Компания анонсирует расширение нативных облачных возможностей для AWS, Azure и Google Cloud. Единая платформа Veeam для защиты и управления ресурсами в мультиоблачных средах, включая AWS, Azure и Google Cloud, обеспечивает облачную мобильность для резервного копирования, восстановления и переноса рабочих нагрузок между различными средами, а нативная защита облачных рабочих нагрузок позволяет добиться снижения издержек вплоть до 50 раз.

Среди других анонсов – новая версия Veeam Backup для Microsoft Office 365 v6, которая включает в себя портал самообслуживания и предусматривает интеграцию с Azure Archive и AWS S3 Glacier. Veeam Backup для Microsoft Office 365 — лидер по числу развертываний среди решений для Microsoft Office 365 и самый быстрорастущий продукт Veeam на протяжении последних двух лет. К настоящему моменту его скачали более 175 000 организаций, а общее количество защищенных почтовых ящиков составляет15 миллионов.

Также компания объявила о расширении поддержки резервного копирования Red Hat Virtualization (RHV). В частности, по просьбам пользователей из ключевых отраслей, крупных компаний и сервис-провайдеров, была добавлена функция поддержки четвертого гипервизора и возможности по защите данных для гиперконвергентной инфраструктуры Red Hat с помощью решения Veeam Backup & Replication.

Наконец, была анонсирована интеграция репозиториев Veeam с платформой Kasten K10 для Kubernetes. Компания призывает клиентов подготовиться к будущему контейнерной разработки продуктов и поддержать DevOps и PlatformOps уже сегодня, за счет расширения услуги защиты данных Kubernetes. Kasten K10 позволяет записывать данные в многочисленные хранилища Veeam, обеспечивая централизованное управление ими, независимо от того, находятся ли данные на диске, SSD, в объектном хранилище, облаке и даже на ленточных накопителях.

Все решения, продемонстрированные на конференции VeeamON, станут доступны в течение 2021 года.