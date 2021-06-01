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«Автоматика» представила новую линейку устройств для промышленного интернета вещей

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил полнофункциональные опытные образцы сетевых устройств для промышленного интернета вещей (IIoT). Оборудование нового поколения Zenator TI предназначено для обеспечения создания киберзащищенных систем связи на объектах критической инфраструктуры.

Разработка НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика») включает маршрутизатор, коммутатор и межсетевой экран. Устройства выполнены в компактном форм-факторе для установки на DIN-peйкy или в телекоммуникационную стойку и поддерживают работу с беспроводными сетями. Линейка Zenator T может использоваться, в частности, для контроля доступа к технологическому оборудованию на объекте. Применение разработки обеспечивает допуск к системе только для уполномоченных сотрудников.

«Это уникальный для российского рынка продукт. Устройства имеют возможность подключения к двум независимым источникам питания, что повышает устойчивость их работы. Встроенное в Zenator TI ПО позволяет загружать только разрешенные модули, что гарантирует отсутствие закладок на программном уровне. Диапазон рабочих температур – от – 45 °С до + 65 °С. Комплексы изготовлены на аппаратной платформе отечественного производства и соответствуют требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию российского происхождения», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Технологическое решение подходит для межсетевого экранирования с поддержкой подхода NGFW (Next Generation FireWall) – межсетевых экранов нового поколения. Решения для коммутации и маршрутизации трафика позволяют создавать доверенные отказоустойчивые сегменты сетей с использованием современных технологий пакетной обработки трафика.

Дмитрий Степанов

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