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Softline и Security Vision объявили о стратегическом партнерстве

Security Vision вошла в пул приоритетных вендоров глобального провайдера ИТ-решений и сервисов Softline. Партнерство нацелено на обеспечение осведомленности профессионального сообщества о передовых решениях в области кибербезопасности, повышение эффективности деятельности государственных и коммерческих структур по защите их информационных активов.

В рамках сотрудничества Softline и Security Vision будет реализовано несколько направлений деятельности, в числе которых – активное взаимодействие в части работы с заказчиками, включая широкую образовательно-консультационную деятельность, а также наращивание технической экспертизы по продуктам бренда Security Vision внутри Softline. Дальнейшее развитие и укрепление партнерских отношений позволит Softline разрабатывать комплексные проекты и предлагать не только продажу программного обеспечения Security Vision, но и услуги по его внедрению и поддержке.

Наталья Воробьева, руководитель отдела по работе с партнерами и развитию бизнеса, Security Vision, сказала: «Softline – один из сильных игроков на рынке информационной безопасности, стабильный и опытный интегратор, и мы очень рады начать сотрудничество с коллегами. Уверены, что оно открывает широкие перспективы для оптимизации и модернизации многих ИБ-процессов предприятий корпоративного сегмента и расширению их возможностей по противодействию киберугрозам».

«Мы видим большие перспективы от сотрудничества с Security Vision, – отметила Дарья Тимофеева, руководитель группы развития новых направлений департамента информационной безопасности. – Платформа значительно расширяет наше предложение для пользователей ИБ в самых разных отраслях, особенно в государственных учреждениях, даёт дополнительные конкурентные и качественные преимущества нашим клиентам и их заказчикам».

Дмитрий Степанов

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