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Dr.Web представила обновленную бета-версию Enterprise Security Suite 13.0

«Доктор Веб» представила обновленную бета-версию Enterprise Security Suite 13.0 с функцией защиты виртуальных сред за счет сканирующих серверов и режима станций «Виртуальный агент».

В современном мире сердства виртуализации используются очень широко: это позволяет существенно экономить на оборудовании за счёт размещения на одном мощном сервере множества виртуальных машин, потребляющих ровно столько системных ресурсов, сколько необходимо для решения возложенных на них частных задач. Подобный подход сегодня применяет практически любая компания - от самых маленьких организаций и до крупнейших корпораций.

Применение Dr.Web Enterprise Security Suite, рассчитанного на работу в виртуальных средах, позволяет эффективнее экономить системные ресурсы. Это достигается путём переноса части антивирусных функций на отдельную виртуальную машину, предназначенную для обслуживания антивирусных агентов на всех остальных виртуальных машинах на том же физическом сервере. Снижения быстродействия удаётся избежать за счет использования внутреннего сетевого стека физического сервера.

Для работы в виртуальных средах предназначен Сканирующий сервер Dr.Web. Он включает сканирующее ядро, проверяющее полученные данные на наличие угроз; вирусные базы и базы встроенных фильтров для офисного контроля.

Нагрузка на клиентские виртуальные машины уменьшается за счет следующих факторов: проверка осуществляется за пределами виртуальных машин; не требуется поддерживать в актуальном состоянии вирусные базы и базы встроенных фильтров на каждой из них; использование виртуальной сети для передачи данных между виртуальными машинами, расположенными на одном и том же сервере (гипервизоре), обеспечивает высокую скорость обмена данными и оперативность проверки.

Сервисная виртуальная машина может быть членом любой группы. Также возможно объединение сканирующих серверов в отдельную группу, в том числе автоматически на основе заданных правил.

Размещение сканирующих серверов в группах и настройка связанных с этим правил выполняются так же, как для других станций. Подробная информация об управлении группами содержится в разделе «Размещение станций в группах».

Станции взаимодействуют со сканирующим сервером с помощью агента, функционирующего в виртуальном режиме. В свою очередь агент работает под управлением сервера централизованной защиты.

Владимир Бахур

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