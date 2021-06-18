«Лаборатория Касперского» усовершенствовала своё решение для управления паролями

Решение Kaspersky Password Manager для Windows стало более удобным в управлении, а также в нём появилась функция проверки надёжности паролей.

Пароли дают ключи к учётным записям, личной информации и всей сетевой активности. Чтобы снизить вероятность их кражи злоумышленниками, они должны быть надёжными и уникальными для каждого аккаунта. При этом запоминать такие комбинации сложно, а записывать на бумаге или в заметках на смартфоне — небезопасно. Вот почему рынок программ для управления паролями активно растёт и совершенствуется.

В результате обновления в приложении Kaspersky Password Manager для Windows появились новые удобные вкладки навигации, функция проверки надёжности пароля и полезные советы. В хранилище добавлены вкладки «Недавнее» и «Избранное». Ещё одна новая вкладка «Проверка паролей» позволяет в режиме реального времени видеть, насколько устойчив ко взлому каждый из паролей. Они сортируются по степени надёжности и объединяются в соответствующие группы. Также в решении появилась возможность подключить автозаполнение в приложенияхWindows — настроить комбинации горячих клавиш для быстрого доступа к записям и поиска необходимых паролей.

«Пароли — один из самых востребованных типов данных для злоумышленников, ведь с их помощью можно получить доступ к личной информации. Список онлайн-сервисов, требующих авторизации, растёт: банки, магазины, аккаунты в онлайн-играх, обучающие курсы, социальные сети. Соответственно, растут и риски для пользователей. Такие инструменты, как менеджеры паролей, помогают хранить в зашифрованном виде не только коды, но и ценные личные данные и иметь автоматический доступ к ним с любого устройства», — комментирует Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».