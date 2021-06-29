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BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве появились в продаже в даркнете, их средняя цена составляет 11 тыс. руб, рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

С 28 июня 2021 г. столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», регистратуре или инфомате городской поликлиники.

«Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тыс руб.», - сказал Волошин.

По информации компании, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой.

Волошин также предположил, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов. По его прогнозу, в будущем появятся и программы, для выявления фальшивых изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», - предположил эксперт.

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