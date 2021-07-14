Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, заключила партнерское соглашение с Huawei Cloud Marketplace, благодаря которому сервис Qrator Labs по защите от DDoS-атак теперь доступен широкому кругу клиентов в экосистеме Huawei.

Huawei Cloud – самый быстрорастущий в мире поставщик облачных услуг, предлагающий более 220 облачных сервисов и 210 решений. Информационные агентства, платформы социальных сетей, правоохранительные органы, производители автомобилей, генетические лаборатории и финансовые учреждения – все это клиенты Huawei Cloud. Компания работает с более чем 19 000 партнерами и 1,6 миллионами разработчиков, а в Huawei Cloud Marketplace уже запущено более 4000 приложений.

Huawei много инвестирует в развитие технологических компетенций, соблюдение нормативных требований и рост экосистемы в области кибербезопасности для защиты от самых современных атак, таких как фишинг, DDoS-атаки, вирусы-вымогатели и заражение вредоносным ПО. В июле 2021 года команда Huawei Cloud на Ближнем Востоке и Qrator Labs внедрили сервис Qrator DDoS Protection в Huawei Cloud Marketplace.

Омар Акар, вице-президент и управляющий директор Cloud BU в Huawei на Ближнем Востоке, отметил: «На фоне пандемии COVID-19 киберпандемия охватила весь цифровой мир. Кибератаки организуются сегодня и на отдельные организации, и на правительства разных стран, и даже на частных пользователей. Как глобальный поставщик ИКТ-сервисов Huawei руководствуется прозрачным и коллективным подходом к обеспечению кибербезопасности. Мы рады сотрудничеству с такими лидерами рынка, как Qrator Labs, что позволяет обеспечивать всем клиентам Huawei Cloud комплексную защиту от атак».

Qrator DDoS Protection – гибкий облачный сервис фильтрации трафика, предназначенный для обнаружения и эффективного предотвращения атак, нацеленных на веб-инфраструктуру клиента на всех сетевых уровнях. Сеть Qrator Labs использует уникальные алгоритмы фильтрации, которые строятся с использованием технологий машинного обучения. Компания постоянно совершенствует алгоритмы, что позволяет фильтрам оперативно реагировать на новые типы угроз в автоматическом режиме.

Интеграция с Huawei Cloud позволит существующим клиентам Qrator Labs получить доступ к дополнительным сервисам и добавит основную услугу нейтрализации DDoS-атак в портфель сервисов партнера, преимуществами которой смогут воспользоваться потенциальные клиенты.

После выбора тарифного плана в экосистеме облачных сервисов клиенты получают IP-адрес и доступ в Личный кабинет Qrator Labs, после чего их веб-ресурсы становятся под защиту сети фильтрации Qrator Labs.

«Huawei Cloud – ведущий глобальный поставщик облачных услуг, выход которого на рынок Ближнего Востока не мог остаться незамеченным. Мы твердо уверены, что совместная работа с нашим партнером даст отличные результаты для развития бизнеса, и гордимся тем, что наша инновационная сеть фильтрации теперь в составе Huawei Cloud Marketplace – отмечает Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs. – Как ведущий поставщик услуг безопасности Qrator Labs высоко ценит сотрудничество с Huawei Cloud, что позволяет нам предложить наш сервис еще большему числу региональных и глобальных клиентов. Количество и интенсивность DDoS-атак будет только увеличиваться, поэтому каждый ресурс в Интернете должен быть обеспечен защитой от киберрисков, и сеть фильтрации трафика Qrator Labs – одно из наиболее надежных для этого решений на сегодняшний день».