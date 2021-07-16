Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ), входящий в группу компаний «Информзащита», выполнил комплексный аудит ИТ-инфраструктуры облачной платформы NCC Cloud центра обработки данных компании «Систематика».

Компания «Систематика» как оператор облачной платформы NCC Cloud получила аттестат о том, что защищенный сегмент платформы обеспечивает первый уровень защищенности (УЗ-1) обрабатываемых персональных данных. Катастрофоустойчивое облако предназначено для размещения критически важных данных и приложений, а также организации резервных ЦОДов. В активе «Систематики» многолетний опыт разработки и внедрения интегрированных систем управления информацией для органов государственного управления: регистров населения и недвижимости, порталов, систем документооборота и управления потоками работ, электронных систем закупок, систем персонального обслуживания, систем исполнения электронных административных регламентов.

Исследовательская компания Gartner отмечает, что уровень безопасности облачных сред с каждым годом стремительно растет. По сравнению с корпоративными инфраструктурами, в 2020 г. публичные облака сталкивались с атаками на 60% реже.

«Объем и разносторонность испытаний, проводимых в рамках контрольных мероприятий, позволяет с уверенностью говорить о защищенности исследуемой системы. Прохождение организацией аттестации по требованиям безопасности информации расширяет перечень потенциальных клиентов, которые сейчас более осознанно подходят к защите персональных данных и информации конфиденциального характера», — сказал директор «Национального аттестационного центра» (НАЦ) Дмитрий Пойгин.

Российский облачный рынок высококонкурентен — потребители платформ становятся всё более требовательными к безопасности, доступности и скорости обработки хранящихся данных. С целью подтверждения высокого уровня безопасности обработки и хранения персональных данных руководство компании «Систематика» приняло решение о проведении добровольной аттестации. В рамках проекта эксперты аттестационного центра «Информзащиты» провели полное обследование ИТ-инфраструктуры сервиса, разработали организационно-распорядительную и эксплуатационную документацию, провели оценку соответствия средств защиты информации и выработали рекомендации по обеспечению требуемого уровня информационной безопасности.

Сергей Кузнецов, директор по корпоративным клиентам коммерческого сектора дирекции по облачным сервисам компании «Систематика», отметил: «Аттестация нашей облачной платформы NCC Cloud на соответствие требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ — это важный шаг, направленный на совершенствование услуг, предоставляемых нашим заказчикам. Наличие аттестата дает заказчикам уверенность в сохранности персональных данных при размещении информационных систем в нашем Облаке. Наши дальнейшие планы предусматривают развитие средств защиты информации, обрабатываемой в NCC Cloud, до уровня требований, предъявляемых к государственным информационным системам».

Высокий уровень безопасности позволяет использовать NCC Cloud для обработки и хранения персональных данных любого типа (могут обрабатываться специальные, биометрические, общедоступные или иные категории в зависимости от потребностей клиентов), а также размещать на аттестованной инфраструктуре автоматизированные системы класса защищенности «1Г».