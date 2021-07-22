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Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» за 2 года передала ФСТЭК информацию о 120 уязвимостях

«Ростелеком-Солар» подвел итоги двух лет сотрудничества с Банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Компания уверенно лидирует в рейтинге исследователей и серьезно опережает других игроков рынка кибербезопасности по количеству уязвимостей, выявленных в исследуемых программных и аппаратных решениях. Эксперты «Ростелеком-Солар» Илья Карпов, Евгений Дружинин и Константин Кондратьев передали регулятору информацию о 120 обнаруженных уязвимостях программного обеспечения, 115 из которых связаны с компонентами АСУ ТП зарубежных и отечественных вендоров.

Среднее значение показателя «важность» по найденным специалистами «Ростелеком-Солар» уязвимостям составляет 8,88 из 10. Он определяется в соответствии с объектом исследования, то есть типом программного обеспечения. Высокий балл по этому показателю обусловлен тем, что значительная часть обнаруженных уязвимостей относится к встроенному ПО компонентов промышленных систем. Среднее значение критичности уязвимостей, выявленных специалистами «Ростелеком-Солар», которое рассчитывается в соответствии с международной системой оценки уязвимостей CVSS 3.0, составляет 7,67 балла.

«Среди уязвимостей, которые наиболее часто выявляют наши исследователи, проблемы, связанные с управлением доступом, – сказал Ян Сухих, руководитель отдела кибербезопасности АСУ ТП компании «Ростелеком-Солар». – В ряде случаев это уязвимости, позволяющие повысить пользовательские привилегии, а иногда и полностью обойти механизмы аутентификации и авторизации. Кроме того, мы видим проблемы с реализацией криптографии: ненадежные криптоалгоритмы позволяют злоумышленнику получить контроль над трафиком того или иного устройства. Если мы говорим об оборудовании, которое используется в жизненно важных отраслях, например топливно-энергетическом комплексе, подобные уязвимости могут привести к серьезным авариям. Поэтому для нас очень важно способствовать повышению защищенности российских промышленных предприятий».

Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП компании «Ростелеком-Солар» сотрудничает с зарубежными и отечественными вендорами промышленного оборудования в части выявления и устранения уязвимостей в их решениях. В 2020 г. эксперты «Ростелеком-Солар» помогли устранить критические уязвимости в промышленном оборудовании таких крупных международных вендоров как Schneider Electric и MOXA. После получения информации от исследователей производители элементов промышленных систем выпустили обновления безопасности для своих продуктов.

Большой вклад в процесс выявления и устранения уязвимостей вносит и Национальный киберполигон. В рамках киберполигона эксперты «Ростелеком-Солар» также проверяют на защищенность программное обеспечение и компоненты промышленных систем.

Информация об уязвимостях попадает в Банк данных угроз ФСТЭК России после того, как ее подтверждает вендор. После этого она может передаваться в другие базы, например, MITRE.

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