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Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26%

Veeam объявила о росте выручки на 26% во II квартале 2021 г. Именно настолько вырос показатель ARR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На протяжении года Veeam демонстрирует рост доходов и ARR, причем самые высокие показатели за это время были достигнуты во II квартале 2021 г. За последний год компания выпустила значительное количество новых продуктов и обновлений, включая обновление флагманского продукта Veeam Backup & Replication v11. Умение компании удовлетворять возникающие и меняющиеся требования рынка способствует ее глобальному росту и расширению влияния в корпоративном сегменте», — отметил Фил Гудвин, вице-президент IDC по исследованиям.

Компания вывела на рынок более 20 продуктов и обновлений решений корпоративного уровня. Среди них решение Veeam Backup & Replication v11, выпущенное на рынок в I квартале 2021 г. К настоящему моменту количество уникальных установок v11 достигло более 220 тыс. Рост продаж Veeam Backup для Microsoft Office 365 во II квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 58%. Решение получило 189 тыс. активных установок, его уже использует 6,6 млн подписчиков. Также Veeam продолжает внедрять функции и обновления, идеально подходящие для корпоративных сред. Это позволило на 195% увеличить количество заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и обеспечило прибыль более $1 млрд. Рост продаж в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, NetApp и Lenovo составил 27%.

На долю Veeam Universal License (VUL), первой в отрасли портативной лицензии, которая предлагает простую и гибкую подписку «на каждую рабочую нагрузку» для защиты рабочих нагрузок в локальных, гибридных и мультиоблачных средах, во II квартале пришлось почти 3/4 новых транзакций при 62% росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В недавно выпущенном отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions («Магический квадрант» Gartner по программным решениям корпоративного класса для резервного копирования и восстановления) Veeam пятый год подряд была названа лидером отрасли и второй год подряд заняла первое место в категории «способность к реализации решений».

«Сейчас данные играют важнейшую роль для компаний, особенно с учетом роста количества атак вирусов-вымогателей. Потребность в современных стратегиях защиты данных, позволяющих реализовать операционные цели и обеспечить непрерывность бизнеса, подстегивает спрос на лучшие в отрасли решения Veeam, — сказал Билл Ларджент, CEO и председатель совета директоров Veeam. — II квартал 2021 г. — это не просто еще один квартал, в котором продажи Veeam выросли. Это четырнадцатый подряд квартал, в котором компания продемонстрировала двузначные темпы роста. Это совершенно невероятный результат, особенно с учетом нестабильной мировой обстановки. Veeam продолжает активно развиваться и расти. Мы твердо следуем нашей стратегии, создавая и выводя на рынок простые, гибкие, надежные и мощные решения для защиты и управления данными, которые используют уже более 400 тыс. наших клиентов».

Клиентами Veeam являются 82% компаний из списка Fortune 500 и 69% из списка Global 2000. Среди клиентов, сотрудничество с которыми началось во II квартале: Staples Solutions, ABB Croatia, Baumit GmbH, Новый Орлеан, Global Data Vault, Ituran, Morehouse School of Medicine, New Belgium Brewing Company, NewCytech, Ruhr University Bochum, медицинский центр Shamir и 63 Moons Technologies Ltd.

«Нашими приоритетами были и остаются гибкий подход, дисциплина и бойцовский дух. Мы вместе с партнерами, составляющими нашу уникальную экосистему, продолжим искать новые способы, чтобы помогать клиентам продвигаться по пути цифровой трансформации, в основе которой лежат современные стратегии защиты данных», — отметил Дэниел Фрид, генеральный директор и старший вице-президент Veeam по региону ЕМЕА и глобальным каналам сбыта.

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