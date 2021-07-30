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«Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак

По данным «Лаборатории Касперского», во II квартале 2021 г. увеличилось количество сложных целевых атак с использованием серверов Microsoft Exchange. В частности, уязвимости в этом ПО используются неизвестной, скорее всего китайскоговорящей, группой для проведения долгосрочной кампании кибершпионажа GhostEmperor. Её цели — в основном крупные компании из Юго-Восточной Азии, в том числе государственные учреждения и телекоммуникационные компании.

Группа использует продвинутый набор инструментов, по предположениям экспертов, как минимум с июля 2020 г. Особенность GhostEmperor в том, что атакующие задействовали ранее неизвестный руткит, работающий в привилегированном режиме. Чтобы обойти защитный механизм проверки подписи драйверов Windows Driver Signature Enforcement они применяли схему загрузки с инструментом Cheat Engine. Это ПО с открытым кодом для анализа игр и создания чит-кодов, которое также может быть использовано для загрузки неподписанных драйверов.

«Производители совершенствуют средства детектирования и защиты от киберугроз, а организаторы целевых атак — свои инструменты. GhostEmperor — это пример того, что злоумышленники ищут новые техники и уязвимости. Используя ранее неизвестный руткит, они затрудняют расследование атак на серверы Microsoft Exchange», — сказала Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Для противодействия целевым атакам «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: обеспечивать своей ИБ-команде доступ к актуальной информации о киберугрозах и регулярно проводить тренинги для ИБ-специалистов; применять специальные решения для противодействия сложным атакам, такие как Kaspersky Endpoint Detection and Response, Kaspersky Anti Targeted Attack и другие продукты и сервисы Kaspersky Expert Security; повышать осведомлённость сотрудников о кибербезопасном поведении, поскольку целевые атаки часто начинаются с фишинга или других схем с использованием социальной инженерии.

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