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«Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2021 доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17%

По данным приложения Kaspersky Who Calls, в январе — июне 2021 года больше двух третей всех звонков (70,4%) с неизвестных номеров в России были нежелательными, то есть представляли собой спам-звонки. Чаще всего звонящие предлагали займы (доля таких звонков составила 46,3% от всего телефонного спама) и представлялись коллекторами (27,1%). Также в пятёрку наиболее распространённых вошли звонки категории «Связь и интернет», предложения принять участие в соцопросах и звонки с подозрением на мошенничество. Стоит отметить, что доля последних выросла по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году — на 17% — и составила 6,2%.

«Ранее мы отмечали, что в этом году мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов. Пик такой активности пришёлся на конец марта — начало апреля. В начале лета количество подобных звонков не снизилось: вероятно, часть мошеннических колл-центров заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам», — отмечает Виталий Воробьёв, старший аналитик Kaspersky Who Calls.

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают об основных правилах безопасности: ни в коем случае не сообщайте третьим лицам, даже если они представляются по телефону сотрудниками банков или госучреждений, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из СМС и push-уведомлений; не поддавайтесь на убедительный тон звонящих, кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник; при получении заманчивых предложений, объявлений об акциях и розыгрышах не принимайте решения поспешно или на эмоциях, относитесь к ним внимательно и настороженно; используйте надёжное решение для защиты от телефонного спама и мошенничества, такое как Kaspersky Who Calls.

Владимир Бахур

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