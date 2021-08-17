McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access

McAfee Enterprise представила MVISION Private Access — первое в отрасли интегрированное решение для доступа к сети в режиме «нулевого доверия» для защиты данных организаций и обеспечения удаленного доступа к корпоративным приложениям.

Решение позволяет организовать безопасное подключение к частным веб приложениям и обеспечивает лучшую в своем классе безопасность корпоративных данных — как совокупность передовых технологий по защите информации, конечных рабочих станций и защите от зловредного ПО. Позволяя тем самым упростить путь к развертыванию пограничных служб безопасного доступа - Secure Access Service Edge.

При помощи интегрированных в единое решение, функций защиты от потери данных (Data Loss Prevention, DLP) и удаленной изоляции браузера (Remote Browser Isolation, RBI) с MVISION Private Access организации получают быстрый, универсальный доступ к корпоративным данным из любой точки мира объекта и с любого устройства, с предоставлением полного контроля над действиями пользователя, возможностью полной изоляции нежелательного или злонамеренного доступа к данным и приложениям с учетом контекста защищенности устройства с которого осуществляется доступ.

Комплексное решение MVISION Private Access предназначено для организаций, которым требуется защитить данные и обеспечить удаленный доступ к корпоративным приложениям. Предложение McAfee Enterprise сочетает в себе возможности защищенного доступа ZTNA (Zero Trust Network Access), технологии защиты данных и предотвращения угроз Data Loss Prevention (DLP) и Remote Browser Isolation (RBI). Это первое в отрасли интегрированное решение для защиты частных приложений, которое ориентировано на данные. Оно также использует передовые инструменты McAfee Endpoint Security для извлечения ценной аналитической информации с пользовательских устройств и подтверждения их безопасности перед предоставлением доступа с «нулевым доверием».

С MVISION Private Access клиенты смогут без промедления применять политики DLP для режимов совместной работы сотрудников в различных онлайн службах, обеспечивая углубленный анализ и классификацию данных, исключая ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией и блокируя загрузку вредоносных файлов. Кроме того, инновационное решение RBI позволит защитить корпоративные приложения от подозрительных и неуправляемых устройств, находящихся в группе риска полностью изолируя пользовательские веб-сеансы, организуя доступ к ним в режиме «только чтение».

Private Access также интегрируется с решением MVISION Unified Cloud Edge (UCE) для обеспечения всеобъемлющей защиты и предоставления полного набора функций для защиты данных и предупреждения угроз от устройства до облака. Такая интегрированная система предлагает клиентам следующие преимущества.

Полная видимость и контроль данных на конечных устройствах, в веб-средах и облаке. Единое управление инцидентами безопасности на любых контролируемых точках без увеличения эксплуатационных издержек, что позволит сократить совокупную стоимость владения (TCO).

Мультивекторная защита данных, устраняющая бреши в системе безопасности при защите совместно используемых данных в публичных и частных облаках. Защита корпоративных приложений от «облачных» угроз, сложного вредоносного ПО и бесфайловых атак. Непрерывная оценка защищенности устройств с использованием ведущего в отрасли решения по защите конечных устройств.

Кроме того, гипермасштабируемый сервис UCE с доступностью 99,999%, работающий на базе высоконадежной и слаженной системы ЦОДов, обеспечивает быстрый и беспроблемный доступ для пользователей корпоративных приложений. Аутентификация с использованием IdP решений корпоративного класса устраняет риск проникновения в корпоративную сеть кибепреступников, использующих взломанные устройства или реквизиты доступа.

Сегодня на рынке представлены десятки решений ZTNA, поэтому мы позаботились о том, чтобы система MVISION Private Access выгодно выделялась за счет следующих преимуществ.

Интегрированная система защиты данных (DLP) и одно из лучших в отрасли решений по удаленной изоляции браузера Remote Browser Isolation (RBI). Обеспечивают лучшую защиту от угроз и полный контроль над совместно используемыми данными в рамках пользовательских сеансов, исключают ненадлежащее обращение с конфиденциальными данными, блокируют файлы с вредоносным кодом и неизвестный трафик для предотвращения распространения вирусов на пользовательских устройствах.

Готовность к использованию архитектуры SASE при интеграции с UCE. Решение MVISION Private Access усиливает решение MVISION UCE предоставляя исчерпывающую систему защиты данных вне зависимости от устройства и места подключения с использованием других решений безопасности от McAfee: Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), и Endpoint Protection и лидирующих партнерских технологий доступа SD-WAN.

Безопасность конечных устройств и оценка защищенности. Решение MVISION Private Access задействует ведущую в отрасли систему защиты конечных устройств McAfee Endpoint Security. Эта система использует данные об угрозах с 1 миллиарда датчиков для проактивной оценки защищенности устройства и пользователя, что позволяет принимать решения о «нулевом доверии» на основании рисков в режиме реального времени. Благодаря решению McAfee Enterprise организации могут выполнять оценку рисков устройств и пользователей непрерывно и соответствующим образом адаптировать политики доступа к частным приложениям.

Защита неуправляемых устройств с помощью бесклиентских развертываний. MVISION Private Access обеспечивает защиту доступа с неуправляемых устройств без клиентских приложений с использованием веб-технологий. Это позволяет сотрудникам, внешним партнерам и сторонним подрядчикам взаимодействовать между собой без дополнительных сложностей.

С MVISION Private Access клиенты могут настроить детализированный доступ с минимальным уровнем доступа к корпоративным приложениям, размещенным в публичных и частных облаках, с любого устройства и места при использовании ведущих технологий McAfee Enterprise для защиты данных и предотвращения угроз, чтобы ускорить трансформацию бизнеса и переход на SASE.