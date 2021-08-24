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MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду

Positive Technologies выпустила новую версию системы выявления инцидентов MaxPatrol SIEM — 6.2. Она позволит увеличить скорость обработки данных до 60 000 EPS, оперативнее проводить расследования по всем инсталляциям и распределять этапы сбора событий и их последующую обработку между несколькими системами MaxPatrol SIEM.

По данным IDC, более половины пользователей SIEM-систем — крупные компании от 1000 до 10 000 сотрудников и более. Возможности новой версии MaxPatrol SIEM особенно актуальны для организаций с крупной территориально распределенной инфраструктурой.

«MaxPatrol SIEM выявляет инциденты в крупнейших российских компаниях. Таким организациям необходимо обеспечивать безопасность не только в головном офисе, но и в филиалах, — комментирует управляющий директор Positive Technologies Алексей Андреев. — Чтобы компании могли максимально охватывать всю иерархическую инфраструктуру, мы планомерно увеличиваем производительность MaxPatrol SIEM. За год скорость обработки выросла в 1,5 раза».

Чтобы увеличить производительность хранилища событий и сократить расходы на аппаратное обеспечение, пользователи MaxPatrol SIEM 6.2 могут перейти на гибридную схему хранения данных. В этом случае последние суточные индексы будут записываться на высокоскоростные твердотельные накопители (SSD) и со временем будут постепенно перезаписываться на более доступные накопители на жестких магнитных дисках. Это позволяет увеличить скорость обработки событий при одновременном выполнении поисковых запросов.

Среди наиболее трудоемких задач при работе с SIEM-системами 15% специалистов по ИБ отмечают мониторинг ситуации ИБ в подчиненных подразделениях. В версии 6.2 пользователи MaxPatrol SIEM могут быстрее выявлять признаки атак на инфраструктуру всего предприятия в целом. Для этого оператору головной площадки доступен распределенный поиск событий, который позволяет фильтровать события сразу всех подчиненных площадок и видеть общую картину ИБ. Ранее пользователь мог искать события только в рамках отдельных инсталляций. Теперь события сразу со всех площадок доступны для группировки, агрегации, отображения на виджетах и выпуска отчетов по ним.

В организациях, имеющих сложную разветвленную структуру, может потребоваться распределять этапы сбора событий и их последующую обработку между несколькими системами MaxPatrol SIEM. Например, для обработки событий разными наборами правил нормализации или для оптимального распределения нагрузки между серверами. Начиная с версии 6.2 пользователи могут использовать несколько систем MaxPatrol SIEM для обработки одного и того же потока событий: в одной системе будет выполняться централизованный сбор событий, в других— их последующая обработка.

С предыдущей версии MaxPatrol SIEM поддерживает установку на Debian 10, с релиза 6.2 (24.1) прекращена поддержка Debian 9.

Владимир Бахур

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