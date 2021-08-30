«Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами

В августе 2021 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в популярном магазине несколько новых скамерских приложений, эксплуатирующих тему социальных выплат, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией. Приложения созданы с целью выманить деньги пользователей. Если человек скачивает и открывает любое из них, он автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные (ФИО и дату рождения) и оплатить взнос якобы за оформление перевода или юридические услуги. Но, выполнив это требование, человек не получает ничего. Нацелены такие приложения на пользователей в России.

Сумма компенсации, которую предлагают злоумышленники от имени вымышленных фондов, составляет от 12 до 300 тысяч рублей. Для придания убедительности в рамках некоторых приложений злоумышленники даже сделали диалоговое окно, в котором пользователь может переписываться с ботом — якобы юристом, рассчитывающим объём полагающейся выплаты.

При этом комиссия, которую у пользователя просят скамеры, составляет в среднем около 300 рублей. Поскольку на момент написания материала число установок приложений, обнаруженных «Лабораторией Касперского», превысило 20 тысяч, потенциальная сумма «заработка» злоумышленников могла составить 6 миллионов рублей.

«За две недели августа наши решения зафиксировали больше 10 тысяч атак, связанных со скамерскими приложениями на тему социальных выплат. Мы призываем пользователей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского».

«Несмотря на то, что социальные выплаты в связи с коронавирусной инфекцией уже не производятся, злоумышленники активно используют эту тему в своих схемах. Что касается непосредственно темы лёгкого заработка, то, только по нашим данным, количество таких мошеннических писем, нацеленных на русскоязычных пользователей, во втором квартале 2021 года выросло в три раза и превысило 2 миллиона. Такие сообщения также могут рассылаться и в мессенджерах, и опасность такого контента в том, что он очень виральный: зачастую пользователи, не разобравшись сами, делятся им друг с другом», — рассказывает Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» детектирует найденные приложения и присваивает им следующие вердикты: HEUR:Trojan.AndroidOS.Fakeapp.a, HEUR:Trojan.AndroidOS.Fakeapp.dm, HEUR:Trojan.AndroidOS.Fakeapp.dn.

«Лаборатория Касперского» уведомила Google о скамерских приложениях в Google Play. На данный момент они уже удалены из магазина.

Чтобы обезопасить свои финансы и данные на смартфонах, эксперты рекомендуют перепроверять любую информацию, связанную с возможностью получить деньги, в том числе якобы от официальных организаций: мошенники часто используют в своих схемах названия крупных фондов или придумывают новые, очень похожие на реальные; не переходить по подозрительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и социальных сетях, даже если их прислали знакомые; внимательно изучать приложения перед установкой: обращайте внимание на отзывы пользователей, рейтинг приложения и имя разработчика; установить на мобильные устройства надёжное решение, которое защитит от вредоносных приложений, такое как Kaspersky Internet Security для Android.