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В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор

Компания «Гарда Технологии» (вендор систем ИБ, входящий в «ИКС Холдинг») сообщила о назначении Дмитрия Проскуры генеральным директором. Ранее он занимал должность вице-президента по цифровизации промышленности крупнейшего телеком-оператора России.

Дмитрий Проскура работает в высокотехнологичных отраслях с 1991 г., прошел путь от инженера-программиста до вице-президента по цифровизации промышленности федерального телеком-оператора, доктор экономических наук, кандидат технических наук, мастер связи.

«Гарда Технологии» – российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Собственные разработки уникальных запатентованных технологий информационной безопасности ведутся с 2005 г. Крупнейшими заказчиками «Гарда Технологии» являются предприятия финансового сектора, промышленные холдинги, телеком-операторы и государственные структуры России и СНГ.

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии», сказал: «Гарда Технологии» – одна из немногих компаний «ИКС Холдинга», ориентированная на широкий рынок. В решениях компании выражен накопленный потенциал научных изысканий «ИКС Холдинга» для государственных проектов, эксклюзивных разработок в сфере телекоммуникаций и хранения данных. Вектор развития «Гарды Технологии» благодаря такому мощному синергетическому эффекту направлен на комплексное решение задач кибербезопасности самых разных организаций. Мы знаем потребности наших клиентов и партнёров в защите ИТ-экосистем и готовы принимать новые вызовы безопасности различных отраслей бизнеса».

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