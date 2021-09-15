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«Доктор Веб» представляет Dr.Web AV-Desk версии 13

Новый функционал антивирусного сервера призван расширить области его применения, повысить стабильность работы и облегчить администрирование.

Dr.Web AV-Desk 13 – это универсальное решение, позволяющее организовать распределенную антивирусную сеть и осуществлять централизованное управление безопасностью конечных устройств на основе подписочной модели.

Антивирус Dr.Web по подписке защитит персональные компьютеры, серверы и мобильные устройства вне зависимости от их физического местонахождения и механизма доступа в сеть Интернет. Он может быть использован провайдерами IT-услуг для обеспечения безопасности своих клиентов или же применяться в организациях, имеющих сложную распределенную инфраструктуру с большим количеством конечных устройств, вынесенных за пределы защищенного периметра.

При этом Dr.Web AV-Desk 13 предоставляет своим операторам возможности полноценного мониторинга и логирования инцидентов, ведения статистики, а также изменения параметров антивирусной защиты.

Ключевые изменения:

Экономия системных ресурсов достигается путём переноса части антивирусных функций на отдельную виртуальную машину, предназначенную для обслуживания антивирусных агентов на всех остальных виртуальных машинах на том же физическом сервере.

Расширенные возможности удаленной установки и обновления Агентов Dr.Web, для Windows и UNIX-систем, а также Android.

Улучшенный сбор и анализ статистики о выявленных угрозах, включая поиск по хэш-суммам.

Обновленная система отчетов об использовании подписок.

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