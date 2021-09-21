«Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS

Компания «Доктор веб» представила новую версию первого российского антивируса, защищающего ОС разработки Apple, — Dr.Web Security Space 12.5 для macOS. После переработки модулей защиты и тестирования продукт готов к установке на ПК под управлением последней «яблочной» операционной системы — macOS Big Sur, а также к работе на «маках» с новейшим процессором М1.

macOS Big Sur ограничивает использование сторонних драйверов, поэтому в антивирус Dr.Web для защиты операционной системы потребовалось внести кардинальные изменения. Модули, отвечающие за перехват сетевого трафика и проверку запускаемых файлов, фактически были созданы заново — теперь они позволяют контролировать безопасность macOS Big Sur. Они устанавливаются на компьютер в качестве системных расширений и имеют доступ ко всем необходимым компонентам ОС для надежной антивирусной защиты.

Антивирусные продукты Dr.Web расширяют поддержку платформы ARM64, которая пользуется все большей популярностью среди создателей процессоров и пользователей. Год назад мы заявили о совместимости с ARM64 продуктов Dr.Web 11.1 для UNIX, теперь же платформа поддерживается и в Dr.Web Security Space для macOS. Благодаря этому антивирус готов к продуктивной работе на компьютерах, оснащенных производительными процессорами M1 разработки компании Apple. Также в составе продукта было обновлено антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine (7.00.51.06150) для платформы ARM64.

Для подключения к серверу Dr.Web Enterprise Security Suite и Dr.Web AV-Desk в новой версии вместо публичных ключей используются сертификаты. Разработчики подчеркивают, что Dr.Web Security Space 12.5 для macOS использует общие с продуктами Dr.Web 11.1 для UNIX компоненты, это позволяет применять продукт в режиме централизованной защиты только с Серверами Dr.Web Enterprise Security Suite 11-й и более поздних версий и Dr.Web AV-Desk 13.0.