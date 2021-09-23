«Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям

Group-IB, разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, выяснила, что 77,4% российских предпринимателей совершенно не готовы платить выкуп за расшифровку данных, при этом больше половины опрошенных — 51,9% — признают, что их компания «скорее не защищена» от атак программ-вымогателей.

Везло, но не всем

В начале сентября 2021 г. издание The Bell совместно с экспертами Group-IB провели online-исследование среди российских предпринимателей на тему, сталкивались ли они с кибератаками, защищены ли их сети от программ-вымогателей, и хорошо ли бизнесмены понимают, что даже такая привычная вещь, как электронная почта, может стать точкой входа для злоумышленников.

По данным опроса, 27,4% российских предпринимателей за последние два года подвергались кибератакам, большинство (59,4%) утверждают, что и эта проблема не коснулась — «им везло», еще 13% не знают, были ли вообще такие атаки, потому что этим вопросом должны заниматься ИТ-специалисты или служба безопасности. Больше половины опрошенных бизнесменов (50,9%) считают опасной угрозу программ-шифровальщиков и примерно столько (51,9%) же убеждены, что их компания «скорее не защищена» от атак шифровальщиков.

Стоит отметить, что последние годы мишенью для программ-вымогателей являются не только крупные корпорации, но и компании из сегмента среднего и малого бизнеса, в том числе и в России. По данным Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, количество атак на организации на территории России в 2021 г. увеличилось более чем на 200%. Размер запрашиваемого у российских компаний выкупа, как правило, зависит от величины организации. В целом, «вилка» колеблется от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов руб., при этом средний выплаченный выкуп в 2021 г. составил порядка 3 млн руб. Среднее время простоя атакованной компании составляет 18 суток.

Любопытно, что 77,4% опрошенных The Bell представителей российского малого и среднего бизнеса, «совершенно не готовы платить» киберпреступникам за расшифровку данных в случае, если их атакует программа-вымогатель. Еще 17,9% готовы расстаться с 5 млн руб., а 3,7% переведут злоумышленникам даже 10 млн руб., чтобы вернуть ценные данные. Только 1% опрошенных заявили, что не пожалеют за расшифровку 100 млн руб.. При этом 33% предпринимателей заявили, что остановка всего на несколько часов уже критична для их бизнеса, еще для 30% критичным является простой на один день.

Вектор атаки — почта

Электронная почта наряду с компрометацией публично доступных терминальных серверов (RDP) остается одним из самых популярных первичных векторов целевой атаки, как у киберкриминала, так и прогосударственных хакерских групп. О том, что электронная почта в 40-60% является точкой проникновения в сеть знают 50% опрошенных The Bell российских предпринимателей. При этом столько же — 50% — не используют дополнительных технологий защиты почты, ограничиваясь встроенными возможностями. Около 16% вообще не думают о том, что почту нужно как-то защищать.

«Несмотря на то, что результаты нашего исследования выглядят довольно оптимистично, они показали парадоксальную вещь: большинство опрошенных знают о том, что они не защищены от атак, осознают опасность программ-вымогателей, но при этом не пытаются от них эффективно защититься. Пока я не видел электронную почту, которую невозможно было бы «пробить». Недооценка этого простейшего вектора проникновения тех же вымогателей — опасна. Иллюзию защищенности подпитывает тот факт, что громких новостей с огромными выкупами, как на Западе, в России, пока нет. Но это лишь вопрос времени», – отметил Олег Скулкин, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.