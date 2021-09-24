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Новая версия Dr.Web Enterprise Security Suite

Вышла новая 13 версия антивирусного продукта Dr.Web Enterprise Security Suite для централизованной защиты всех узлов и устройств корпоративной сети.

Благодаря возможностям масштабирования Dr.Web Enterprise Security Suite 13 подойдет как для малых и средних, так и для крупных предприятий. Широкий спектр кроссплатформенных инструментов, предназначенных для обеспечения безопасности рабочих станций, серверов, сетевых шлюзов и виртуальных сред позволяет выстроить всесторонне эффективную защиту корпоративной сети, учитывающую все особенности информационной инфраструктуры организации и ее рабочих процессов.

Dr.Web Enterprise Security Suite 13 автоматизирует процесс выявления и реагирования на вирусозависимые компьютерные инциденты, нивелируя угрозы без вмешательства администраторов. Система не только предотвратит заражение отдельных рабочих станций и серверов, но и не допустит распространения атаки вглубь корпоративной сети за счет комплексного анализа вредоносной активности и сетевого трафика. При этом сведения обо всех выявленных инцидентах тщательно журналируются, что позволяет провести комплексное расследование каждого инцидента и устранить его причины.

Центр управления безопасностью Dr.Web позволяет эффективно координировать антивирусную сеть, контролировать рабочие станции вне зависимости от типов конечных устройств, управлять распределением ресурсов и настраивать политики безопасности.

Dr.Web ESS может стать ядром ИБ-системы организации, а может быть интегрирован в уже выстроенную структуру управления информационной безопасностью благодаря возможностям экспорта данных в SIEM.

Ключевыми новшествами Dr.Web Enterprise Security Suite 13 являются:

Расширенные возможности удаленной установки и обновления Агентов Dr.Web, включая Агент Dr.Web для UNIX-систем. Установка агентов доступна как непосредственно из Центра управления, так и с помощью специальных утилит. Агенты под Android получили возможность автоматического обновления.

Гибкое регулирование потребления системных ресурсов на защищаемой станции, возможность снижения приоритета задач по сбору второстепенной информации и ограничения пропускной полосы канала, задействованного для обмена данными. Данная опция позволяет без потери эффективности использовать агенты как на машинах, располагающих ограниченным количеством системных ресурсов, так и на высокопроизводительных элементах информационной инфраструктуры, работающих под постоянной нагрузкой.

Поддержка режима легкого агента для защиты виртуальных сред, что позволяет оптимизировать защиту виртуальных машин, располагающихся на одном физическом сервере за счет переноса части функций в отдельную сервисную виртуальную машину. Использование централизованной обработки информации снижает общую нагрузку на физический сервер и дает возможность более эффективно распоряжаться ресурсами физического сервера.

Возможность формирования отдельных политик безопасности и гибкой настройки управления доступом к сторонним устройствам для разных групп пользователей, рабочие станции которых защищаются компонентом «Офисный контроль».

Новый механизм отображения дерева антивирусной сети, позволяющий эффективно контролировать даже самые большие и разветвленные защищаемые инфраструктуры.

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