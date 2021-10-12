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McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию

McAfee Enterprise и Fireeye объявили о том, что Symphony Technology Group (STG) завершила приобретение Fireeye на общую сумму $1,2 млрд. С завершением этой сделки компании McAfee Enterprise и Fireeye объединяются в одну компанию.

Штат новой объединенной компании – более 5 тыс. сотрудников, а клиентская база -- свыше 40 тыс. заказчиков по всему миру, при этом годовая выручка составляет почти $2 млрд.

Генеральным директором этого объединенного бизнеса назначен Брайан Пальма.

«Высококвалифицированные команды McAfee Enterprise и Fireeye объединяют усилия, чтобы помочь нашим клиентам бороться с злоумышленниками, одновременно разрабатывая интегрированную платформу безопасности, основанную на искусственном интеллекте и автоматизации. Мы планируем стать лидерами отрасли, привнося инновации и опыт, чтобы сформировать будущее кибербезопасности», – сказал Брайан Пальма.

Интеграция решений McAfee Enterprise по обеспечению кибербезопасности «от устройств к облаку» с обширным портфелем продуктов Fireeye открывает широкие возможности для обеспечения безопасности клиентов во всем мире. Портфель объединенного бизнеса обеспечит защиту конечных точек, инфраструктуры, приложений и облака. Новая компания будет опираться на прочные отношения с клиентами McAfee Enterprise и Fireeye, создавая новые преимущества для партнеров и реселлеров.

«Мы очень рады, что завершили юридический процесс слияния двух лидирующих компаний в сфере информационной безопасности. Тем самым мы можем сейчас сфокусировать свои усилия на слиянии двух портфелей и предоставить максимально передовые решения, которые отвечают запросам завтрашнего дня», – сказал Евгений Гарбуль, региональный директор McAfee Enterprise в России и Центральной Азии.

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