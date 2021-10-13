Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион»

Облачный провайдер Dataline и «Айти бастион» представили совместный сервис мониторинга и управления доступом СКДПУ НТ («Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг»).

Партнеры подписали соглашение, благодаря которому клиентам Dataline будет доступен СКДПУ НТ по модели подписки. Благодаря этому заказчики смогут использовать сервис мониторинга и управления доступом для работы с информационными системами, развернутыми как в облаке Dataline, так и в периметре инфраструктуры клиентов. Решение позволяет контролировать доступ, не вмешиваясь в работу, вести запись и анализ действий внутренних и внешних исполнителей при обслуживании систем, а также свести к минимуму конфликтные ситуации и расследовать инциденты.

Специалисты Dataline уже длительное время используют СКДПУ НТ от компании «Айти бастион» для внутренних задач по обеспечению информационной безопасности. В их перечень входит контроль работы подрядчиков, которые подключаются извне к системам облачного провайдера для их обслуживания, инженеров первой линии, работающих с системами заказчиков в облачной инфраструктуре. Кроме того, решение применяется в работе специалистов, взаимодействующих с продуктом Cloud-152 — облаком, в котором выполняются требования регуляторов и стандартов (17 и 21 Приказ ФСТЭК, ISO/IEC 27001:2013, PCI DSS), а также для контроля доступа к особо критичным системам внутри Dataline, например, аудитам «1С».

«Ранее мы использовали СКДПУ НТ от “Айти бастион” для контроля действий в составе нашего сервиса IaaS. Система зарекомендовала себя в качестве эффективного решения для разбора инцидентов ИБ и гарантии безопасности оказываемых услуг. Мы рады продолжить сотрудничество и предложить нашим клиентам проверенный на личном опыте продукт в формате облачного сервиса с возможностью помесячной оплаты», — отметил Василий Степаненко, директор центра киберзащиты Dataline.

«Мы уверены, что Dataline видит главные тренды в развитии облачных сервисов, в том числе – в облачных ЦОД. СКДПУ НТ даёт клиентам компании надёжный удалённый доступ к своим облачным сервисам. Предоставление такого сервиса по модели подписки позволяет, с одной стороны, обеспечить достаточные механизмы контроля, с другой – сэкономить трудозатраты и финансы на внедрение и эксплуатацию системы безопасности», — сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Александр Новожилов.