Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал правообладателем системы обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост». Система обеспечивает защиту персональных данных, информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах данных, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, а также объектах, имеющих потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Система соответствует всем нормативным требованиям регуляторов в части информационной безопасности и может быть адаптирована под нужды заказчиков.

Функциональность системы позволяет обнаружить и предотвратить развитие компьютерных атак, направленных на информационные ресурсы, размещенные в контролируемых сегментах АИС (сервера различных служб, рабочие станции, активное сетевое оборудование). Помимо этого, система осуществляет контроль целостности собственных ресурсов и ресурсов защищаемой АИС, ведет журнал системных сообщений, инвентаризует ПО, генерирует отчеты, оповещает об обнаруженных атаках, о нестабильности работы комплекса технических средств АИС, имеет возможность удаленного управления сетевым оборудованием.

«Форпост» обладает подсистемой собственной безопасности, которая позволяет шифровать передаваемую между компонентами информацию с использованием отечественных СКЗИ до класса КС3 включительно. В решении присутствует подсистема восстановления после сбоев и отказов в функционировании, которая позволяет восстановить состояние изделия до заводских или пользовательских настроек.

В продуктовой линейке системы «Форпост» – программно-аппаратный комплекс, имеющий два вида исполнения: базовое, в котором все необходимые программные компоненты установлены в одном устройстве, готовом к применению «из коробки», и модульное – для построения СОА с распределённым обнаружением и предотвращением компьютерых атак с централизованным управлением, состоящее из сетевых и хостовых датчиков для анализа трафика и состояния объектов атак, центра управления и опционального АРМ администратора.

«В рамках цифровизации различных сфер экономики нашей страны особое значение приобретает обеспечение информационной безопасности и защиты от компьютерных атак. Концерн «Автоматика» является одним из ключевых игроков российского рынка защиты информации. Мы постоянно совершенствуем свои решения в соответствии с вызовами времени. Система «Форпост» уже востребована целым рядом госструктур и крупных коммерческих предприятий. Мы нацелены на повсеместное внедрение данного продукта в различных конфигурациях для защиты информации наших заказчиков», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Система «Форпост» применяется в интересах государственных структур, крупных коммерческих предприятий, образовательных учреждений. Также система использовалась в центре оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка в Сочи при проведении зимних Олимпийских и паралимпийских игр 2014 г.