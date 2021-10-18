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ИT-компания приглашает на «пилот» системы по распознаванию оружия

После «казанского стрелка» в Тюмени создали дополнение к системам видеонаблюдения: камера распознает оружие в руке человека и уведомляет полицию или охрану. Сегодня система тестируется на нескольких социально-значимых объектах города.

«Антиколумбайн» — такое название получила разработка — это искусственный интеллект, выявляющий вооруженных людей на улицах города с целью предупреждения трагедии. Точность распознавания во многом зависит от качества обучения нейросети, которой предоставили большой объем выборки. Поэтому разработчики стремятся обучить программу на максимально реальных данных в условиях школ, парков, объектах массового скопления людей.

На данный момент для работы требуется компьютер с видеокартой. Большая мощность не нужна. Одна из самых простых видеокарт может выдавать скорость около пяти кадров в секунду, этого достаточно чтобы определить оружие на картинке. Одно ограничение – камера должна быть цифровой. Для пилота системы на сервер видеонаблюдения компания установит тестируемое ПО, подключенное у одному или нескольким видеопотокам. Собранные данные послужат усилением выборки.

Точность распознавания системы сравнима с человеческим глазом, впоследствии можно подключать использование гиперспектральных камер и распознавать материал из которого сделан предмет. Чем раньше система будет обучена и решение готово к тиражированию, тем безопаснее станут города, считают разработчики.

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