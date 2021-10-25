ViPNet SafePoint 1.0 получил сертификат ФСТЭК России

Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России для средства защиты информации от несанкционированного доступа ViPNet SafePoint.

Сертификат подтверждает соответствие ViPNet SafePoint требованиям по безопасности информации, установленным в документах: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по 4 уровню доверия; «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (ФСТЭК России, 2014), «Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации четвертого класса защиты ИТ.СКН.П4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2014). Также сертификат подтверждает соответствие документу «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) — по 5 классу защищенности.

ViPNet SafePoint — это комплексная система защиты информации от несанкционированного доступа уровня ядра операционной системы, которая устанавливается на рабочие станции и сервера в целях обеспечения мандатного и дискреционного разграничения доступа пользователей к критически важной информации и подключаемым устройствам. Реализованные разграничительные (пользователя к объектам) и разделительные (между пользователями) политики доступа, основанные на автоматической разметке файлов, позволяют реализовать механизмы защиты от внешних и внутренних нарушителей. ViPNet SafePoint создает замкнутую программную среду, обеспечивает двухфакторную аутентификацию пользователей при входе в операционную систему и позволяет ограничить подключение внешних устройств.