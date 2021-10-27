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Площадки интернет-торговли попали под атаку мошенников

В преддверии локдауна специалисты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.Zone обнаружили 3221 потенциально вредоносный сайт, мимикрирующий под онлайн-маркеты.

Посетителям предлагают выбрать подарочную коробку с призом. На следующей странице жертву поздравляют с выигрышем смартфона и обещают доставить подарок в течение 5–7 дней. Чтобы получить приз, необходимо разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. По итогам «завершения регистрации» жертву перенаправляют на различные потенциально вредоносные ресурсы.

«Впервые схему с подобным шаблоном мы обнаружили еще год назад. Сейчас же мы нашли более трех тысяч ресурсов, и это количество еще может вырасти», — отмечает директор блока экспертных сервисов BI.Zone Евгений Волошин.

Эксперт отметил, что мимикрия под магазины электронной коммерции вероятно связана с приближающимся локдауном. В прошлом году его введение создало для интернет-торговли большой поток входящих заказов. Мошенники, в свою очередь, зачастую эксплуатируют информационные поводы для своих целей.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты BI.Zone предлагают проверять информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаторов.

«Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию, чье имя недобросовестно используется. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобные случаи. Также с особой осторожностью относиться к ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», — заключил Волошин.

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