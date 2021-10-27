Recognition X разработала биометрическую платформу Id-Fit для идентификации посетителей фитнес-клубов

Recognition X разработала биометрическую платформу Id-Fit для идентификации посетителей фитнес-клубов. Id-Fit автоматически распознает лицо каждого гостя и сравнивает с имеющимся профилем в базе организации. Использование решения позволяет осуществить быструю проверку прав доступа клиентов фитнес-клуба. Идентификация посетителей с помощью биометрии – это начало цифровой трансформации российской фитнес-индустрии, а также технологическая возможность повысить эффективность бизнеса.

Многие фитнес-клубы регулярно сталкиваются с финансовыми потерями, связанными с человеческим фактором. Каждый пятидесятый гость фитнес-клуба, не оборудованного системой биометрии, проникает в учреждение по чужому пропуску, отмечают в Recognition X. Примерно столько же посетителей проходят на занятия, оформляя гостевой пропуск взамен платного разового посещения, сговорившись с сотрудниками фитнес-клубов. От подобных действий фитнес-индустрия ежегодно теряет минимум 2 млрд. руб. при обороте 124,8 млрд. руб. Использование биометрической платформы Id-Fit в спортзалах позволяет решить проблему человеческого фактора и повысить выручку компании. Кроме того, внедрение данной системы значительно облегчает работу персонала на ресепшн.

Id-Fit – это биометрический программный продукт, предназначенный для предотвращения несанкционированного использования браслетов клиентов и оптимизации работы персонала фитнес-центров. Данное решение было разработано на основе биометрического продукта Id-Fit с применением алгоритмов распознавания лиц. Важным преимуществом решения является универсальность, считают в Recognition X. Благодаря открытому API существует возможность интеграции продукта со сторонними системами. Решение легко интегрировать с программами по управлению фитнес-клубом. Продукт имеет простой и интуитивно понятный интерфейс для сотрудников клуба, партнеров и специалистов службы поддержки. Время установки решения составляет до двадцати минут.

«Во время пандемии фитнес-индустрия испытала много серьезных потрясений. Число продлений абонементов упало наполовину. Рост цен на услуги спортивно-оздоровительных центров замедлился и не превышает 2%. Ситуацию усложняют издержки и потери, связанные с человеческим фактором и слабой автоматизацией отдельных спортивно-оздоровительных учреждений. Мы целенаправленно разрабатываем решения, способствующие дальнейшему успешному развитию фитнес-индустрии. Доступность и скорость развертывания платформы – наш вклад в скорейшее восстановление отрасли спортивно-оздоровительных услуг в целом», – отметил Аркадий Королев, CEO Recognition X.

Решение Id-Fit уже успешно используется в 150 фитнес-клубах в 70 городах России и СНГ. Недавно решение впервые было установлено за рубежом. Компания планирует развивать международную экспансию в будущем.

Алексей Коковихин, директор по ИТ «Нижегородской фитнес группы» (сеть фитнес клубов «Физкульт» и «World Class Нижний Новгород»), отметил: «В мире, где тенденция к автоматизации – это актуальный и долгосрочный тренд, применение алгоритмов для работы систем автоматизированного доступа получит повсеместное распространение. С точки зрения фитнес-индустрии распознавание лиц – это действительно эффективный способ ответа на совокупность вызовов, обусловленных как раз человеческим фактором. Далеко не каждый специалист на ресепшне может сказать твердое «нет!» попыткам подготовленного атлета попасть в зал единоборств без пропуска. Мы предпочитаем не ставить наших сотрудников в неловкое положение и поэтому используем для идентификации посетителей фитнес-клуба платформу Id-Fit».